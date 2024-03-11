Новини Україна 11.03.2024 о 11:12 comment views icon

У 2023-му українці отримали 1274 вироків у судових справах про ухилення від військової служби

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Юрій Орос

Автор новин

Згідно Опендатабот, українці в 2023 році отримали 1 274 вироків у судових справах про ухилення від військової служби. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.

3 746 вироків подібного трактування сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

Перший пік покарань трапився у 2015 році з початком російської агресії на українському Донбасі: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік після повномасштабного вторгнення таких справ побільшало у 25 разів — до 220 вироків.

Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1 274, порівняно з 2022-м. 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

Прикладом називають ситуацію у вересні, коли військовозобов`язаний пройшов медкомісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору. Він отримав вирок про позбавлення волі на 3 роки.

У 2023-му українці отримали 1274 вироків у судових справах про ухилення від військової служби

У 2023-му українці отримали 1274 вироків у судових справах про ухилення від військової служби

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