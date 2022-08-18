У Adidas з’явилися накладні бездротові навушники із сонячною батареєю — працюють до 80 годин на одному заряді

Компанія Adidas у співпраці з Zound Industries підготувала до випуску бездротові навушники RPT-02 SOL. Особливістю цієї новинки є інтеграція сонячних панелей в оголівя, що забезпечує можливість підзарядки під час носіння та збільшує час автономної роботи. Підзарядка відбувається під впливом як природного, так і штучного світла.

Оголівя Adidas RPT-02 SOL виготовлене з гнучкого матеріалу зі світловими елементами Powerfoyle, що випускається шведською компанією Exeger. Матеріал сонячних елементів можна наносити трафаретним друком на пластик, що дозволяє використовувати його в різних областях – від стін до автомобілів і побутової електроніки. На відміну від старих типів сонячних батарей, яким потрібне сильне та постійне джерело природного світла, Powerfoyle може заряджатися в різних умовах освітлення.

Навушники Adidas RPT-02 SOL мають рейтинг IPX4 і можуть витримувати потрапляння поту чи бризок. Пристрій оснащено вбудованими органами управління для зміни пісень або гучності, а також є індикатор, який допомагає знайти найкраще світло для підзарядки. Якщо ж світла немає, батарею навушників можна зарядити через дротове з’єднання з портом USB-C. Тривалість автономної роботи заявлено на рівні 80 годин.

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Бездротові навушники Adidas RPT-02 SOL надійдуть у продаж із 23 серпня за ціною $229.

Джерело: Engadget