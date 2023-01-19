У Києві запустили першу соціальну рекламу на тему гемблінгу

Як повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), у Києві запущено першу соціальну рекламу на тему свідомого гемблінгу. Зазвичай під гемблінгом розуміють пристрасть до азартних ігор, в яких виграш повністю (або значною мірою) залежить від випадку, а не навичок гравця.

Як заявив Голова КРАІЛ Іван Рудий, рекламу було створено, щоб знизити соціальні ризики, які можуть виникнути через викривлене сприйняття азартних ігор як способу заробітку.

«Довгий час гемблінг був заборонений в Україні, але «тіньовий бізнес» продовжував існувати. Відтак азартні ігри були доступні, а розуміння про свідому гру – ні. Сьогодні ж, після легалізації сфери азартних ігор в Україні, наша соціальна місія – зробити гемблінг безпечним видом розваги для українців та максимально запобігти можливим загрозам», – наголосив Іван Рудий.

Додатково він зазначив, що це перша державна соціальна реклама на тему свідомого гемблінгу. Надалі планується продовжувати роботу в цьому напрямку та поширювати її на інші міста України.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Нагадаємо, азартні ігри було легалізовано в Україні у 2021 році.

Джерело: Facebook