У німецьку фентезійну стратегію Songs of Silence додали українську мову

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Розробники Songs of Silence підкреслили важливість цього кроку з огляду на тематику гри та поточні події в Україні.

Німецька студія Chimera Entertainment додала українську локалізацію до своєї стратегічної гри Songs of Silence. Це рішення стало відповіддю на запити від української спільноти гравців.

Творці Songs of Silence висловили вдячність українським гравцям за їхню активність та підтримку проєкту.

«Українці чудові! Дякуємо усім, хто долучився до нашого заклику щодо огляду української локалізації. Ми намагаємося опрацювати ваші повідомлення та дописи у той час, як наші розробники готують оновлення», — йдеться у повідомленні на офіційній сторінці гри у X.

Про важливість української мови у Піснях Тиші 🇺🇦 Наша гра не тільки розповідає історію магічного світу, вона торкається теми війни як людської трагедії, з усіма її непередбачуваними наслідками. Один з ключових принципів, який ми використали як натхнення, це Цайтґайст — «дух… pic.twitter.com/G4EXU1dpaQ — Songs of Silence (@songsofsilence_) September 11, 2024

Розробники пояснили важливість української локалізації для Songs of Silence. За їхніми словами, гра торкається теми війни як людської трагедії, що резонує з сучасними реаліями України.

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«Сьогоднішній дух часу для України — це боротьба за ідентичність, свободу і власний голос. Тому ми вважаємо, що додавання української мови допоможе нам не лише зробити гру доступнішою, але й віддати належне сучасним реаліям та вашій боротьбі», — зазначили в Chimera Entertainment.

Songs of Silence — це 4X фентезійна стратегія, яка поєднує покроковий геймплей з кінематографічними боями в реальному часі. Гра пропонує процедурно згенеровані карти, підтримку мультиплеєра до 5 гравців та сюжетну кампанію. Візуальний стиль гри натхненний модерном (Ар-нуво), а оригінальний саундтрек створив відомий композитор Хітоші Сакімото (Hitoshi Sakimoto). Докладніше про гру можна прочитати на її сторінці у Steam.

Chimera Entertainment — незалежна студія, заснована 2006 року в Мюнхені. Команда має досвід розробки стратегічних і рольових ігор для різних платформ.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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