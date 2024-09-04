Археологи виявили давні поховання та залишки укріплень у регіоні Твіддейл на півдні Шотландії, які можуть підтвердити місцевий фольклор про могилу легендарного чарівника Мерліна.

Мерлін, легендарний чарівник з артурівських легенд, відомий як могутній маг і мудрий наставник короля Артура. За переказами, він допоміг Утеру Пендрагону, батьку Артура, а потім виховував самого Артура. Мерлін направив Артура до меча в камені, який той сам витягнув, ставши королем. Як головний радник Артура, він захищав королівство своєю магією та мудрістю. Про кінець життя Мерліна є різні версії: за однією його ув’язнила чаклунка Німуе, за іншою — вбила сестра Моргана.

Історики вважають, що легенди про короля Артура набули популярності в Британії у 12–13 століттях. Одним з перших джерел цих оповідей була «Історія бритів» валлійського хроніста Неннія, написана наприкінці 8 — на початку 9 століття.

Нещодавні археологічні розкопки в регіоні Твіддейл привернули увагу науковців та ентузіастів історії з усього світу. Команда GUARD Archaeology зосередила свої дослідження навколо старовинного села Друмелзір, яке здавна пов’язують з легендами про Мерліна.

Археологи дослідили форт Тінніс, який розташований неподалік імовірного місця поховання Мерліна. Вони встановили, що люди жили у форті наприкінці 6 — на початку 7 століття. Саме цей період збігається з часом, коли, як вважають, виникла легенда про Мерліна.

Науковці виявили на території форту Тінніс стоплені укріплення. Це свідчить про те, що в пізньому залізному віці споруду зруйнували внаслідок сильної пожежі. Ймовірно, це сталося під час військових конфліктів між місцевими володарями.

На протилежному березі річки Твід археологи дослідили кургани Тірлстейн. Серед них вони знайшли квадратний курган, який датується періодом між кінцем 3 і кінцем 6 століття. У ньому поховали людей високого соціального статусу, що вказує на важливість цього місця для ранніх бритів регіону.

Науковці провели геофізичне обстеження місцевості, де за легендою розташована могила Мерліна. Вони виявили об’єкт, схожий на поховання, біля підніжжя одного з курганів. Цікаво, що саме так описував могилу Мерліна Джеффрі Монмутський Джеффрі Монмутський — середньовічний священик, історик і письменник, одна з найвагоміших постатей у розвитку історії Британії та у поширенні розповідей про короля Артура.: біля підніжжя давнього кургану з видом на річку Твід.

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Археологи знайшли сліди життєдіяльності людей різних історичних періодів. На вершині пагорба Тінніс вони виявили численні фрагменти крем’яних знарядь періоду пізнього мезоліту — раннього неоліту. Ці знахідки свідчать про те, що перші люди з’явилися в долині Твід ще в доісторичні часи.

Неможливо однозначно підтвердити, чи справді знайдене поховання належить легендарному наставнику короля Артура. Однак наявність такого об’єкта в місці, пов’язаному з фольклором, вказує на можливе історичне підґрунтя легенди про Мерліна.

Джерела: Dark-age-digs, Ancient-origins, Wikipedia, Guard-archaeology