В уривках текстів йдеться про «пронизане мороком Сонце», магію якого знищують невідомі «темні істоти».

Йдеться про тексти, викладені у «Ріґведі» — стародавній збірці релігійних гімнів, написаній санскритом та складеній приблизно у 1500 році до н.е. Як і в більшості релігійних текстів, у ній згадуються історичні події: більшість збігаються з часом написання, однак деякі охоплюють ще давніші часи.

В уривках «Ріґведи» згадують дивне розташування сонця, яке збігається з весняним рівноденням — один текст каже, що воно відбувається на Оріоні, тоді як інші кажуть про Плеяди. Окремі описи доволі детальні й дозволяють астрономам датувати певні відсилання.

Мова «Ріґведи» дуже символічна та алегорична, тому моментами важко розрізнити міфи від історії. Однак двоє астрономів, Маянк Вахіа з Інституту фундаментальних досліджень Тата в Мумбаї та Міцуру Сома з Національної астрономічної обсерваторії Японії, вважають, що натрапили на згадку про реальне повне сонячне затемнення, яке сталося 6000 років тому (фактично найдавніше з нині відомих сонячних затемнень).

Текст доступний уривками, але згадує сонце, як «пронизане мороком», і припускає, що його магію порушили невідомі «темні та злі істоти». Дослідники кажуть, що згадка не стосується історії Раагу і кету (частина пізнішої індуїстської міфології), а отже текст, ймовірно, був написаний до появи цього міфу.

Подальший аналіз допоміг астрономам звузити часові межі сонячних затемнень, які відбувались у давні часи. Подія сталася під час весняного рівнодення в Оріоні, і, ймовірно, була видимою над територією, на якій жили майбутні автори «Ріґведи».

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Дослідження опубліковане в Журналі астрономічної історії та спадщини (через Space.com).