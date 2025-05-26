У США створили перший у світі петагерцевий транзистор — прискорить обчислення у мільйон разів

University of Arizona

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Група дослідників з Університету Арізони, Лабораторії реактивного руху Каліфорнійського технологічного інституту та Мюнхенського університету Людвіга-Максіміліана створила перший надшвидкий фотонний транзистор, здатний прискорити обчислення у мільйон разів.

Науковці навчились пропускати електрони через графен за допомогою світлових імпульсів тривалістю менше трильйонної частки секунди. Отримані в ході експериментів результати продемонстрували, що технологія здатна забезпечити обробку даних на швидкості у петагерц, що у тисячу разів перевищує сучасні мікрочипи.

Проєктом керував професор фізики та оптичних наук в Університеті Арізони Мохаммед Хассан. До цього він працював над розробкою найшвидшого електронного мікроскопу у світі. За його словами, розвиток програмного забезпечення значно випереджає вдосконалення апаратної частини, особливо у сфері штучного інтелекту. Квантові технології можуть допомогти скоротити розрив.

Дослідники займались вивченням електропровідності модифікованих зразків графену завтовшки в один атом вуглецю. Лазерний промінь, що потрапляє на поверхню графену, збуджує електрони і створює електричний струм. Однак особливості енергетичної хвилі випромінення та симетрична структура графена часто викликають взаємну компенсацію —хвиля осциллює вгору і вниз, створюючи рівні за величиною, але протилежні за напрямком потоки по обидва боки матеріалу.

Експериментуючи з різними зразками, науковці побачили, що окремі електрони можуть прослизати крізь структуру і за цим можна спостерігати в режимі реального часу. Для створення надшвидкого фотонного транзистора дослідники вкрили графеновий фототранзистор спеціальним шаром кремнію.

Система керувалася імпульсами світла, що перемикаються кожні 638 аттосекунд — одну квінтильйонну частку секунди. Цей елемент, базовий для сучасної електроніки, регулює рух заряджених частинок між двома точками, виконуючи функції перемикача або підсилювача.

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Також важливо, що система для роботи не вимагає специфічних умов температури або тиску. Незважаючи на використання спеціалізованого лазера у початковому експерименті, команда працює над версією транзистора, сумісною з доступним промисловим обладнанням.

Результати дослідження були представлені у журналі Nature

Джерело: TechSpot

Розділ Технології виходить за підтримки

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