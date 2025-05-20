Новий чип децентралізованого ШІ працює без хмари та інтернету

TUM

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Дослідники з Мюнхенського технологічного інституту (TUM) у Німеччині створили крихітний чип із штучним інтелектом, здатний виконувати обчислення у режимі реального часу, подібно до людського мозку, без необхідності підключення до інтернету та використання хмарних сервісів.

Зазначається, що чип, який отримав назву AI Pro, об’єднує блоки пам’яті та обробки інформації у компактній нейроморфній архітектурі, яка імітує процеси виявлення закономірностей та прийняття рішень, подібно до людського мозку. Розробником пристрою виступив професор кафедри проектування процесорів штучного інтелекту у TUM Хуссам Амруш.

Розміри чипу не перевищують 1 мм. Пристрій імітує процес обробки інформації людським мозком, дозволяючи штучному інтелекту навчатись та працювати абсолютно автономно. При цьому чип споживає щонайменше у 10 разів менше енергії за аналогічні чипи зі штучним інтелектом.

Прототип AI Pro був створений виробником напівпровідників Global Foundries з Дрездену і вміщує в себе 10 млн транзисторів. І хоча це набагато менше, ніж у топових, високопродуктивних процесорів NVIDIA, які вміщують в себе до 200 млрд транзисторів, AI Pro забезпечує повну конфеденційність даних, високу енергоефективність та потужний ШІ.

За словами Амруша, робота чипу базується на концепції гіперпросторових обчислень. ШІ навчається, виявляючи подібності та закономірності замість обробки великих обсягів даних. Наприклад, замість обробки великої кількості зображень з автомобілями, ШІ розуміє цей термін, виходячи з ключових характеристик авто, таких як конкретна кількість колес, використання для їзди по дорогах та інших притаманних цьому виду транспорта рис.

Під час пробного запуску AI Pro споживав всього 24 мікроджоулі, тоді як конкуруючі чипи споживали від 10 до 100 разів більше. За словами науковців, розроблений ними чип призначений для використання у конкретних застосунках. Він може успішно використовуватись у медичних приладах, робототехніці та засобах автономної навігації.

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«Це робить їх дуже ефективними. Смарт-годинник, оснащений чипом, може обробляти чутливі дані про частоту серцевих скорочень або рівень кисню в крові на місці, усуваючи необхідність передавати дані на зовнішні сервери», — наголошує Хуссам Амруш.

Наразі прототип оцінюється у 33 тис. 700 доларів, однак пристрій ще далекий від комерційного використання. Метою німецьких науковців є створення нового типу чипів зі штучним інтелектом для виконання конкретних завдань з максимальною енергоефективністю та безпекою.

Джерело: TUM; InterestingEngineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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