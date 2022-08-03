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У Великобританії перезапустили автошоу “Повний фарш” / Pimp My Ride, нові серії стартують з 19 серпня [трейлер]

У Великобританії перезапустили автошоу “Повний фарш” / Pimp My Ride, нові серії стартують з 19 серпня [трейлер]

Телеканал MTV UK та інтернет-платформа eBay оголосили про спільний перезапуск культового автошоу “Повний фарш” / Pimp My Ride. Нові серії почнуть виходити на youtube-каналі MTV UK починаючи з 19 серпня 2022 року.

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Оригінальне американське автошоу вів репер Xzibit, воно виходило з 2004 до 2007 року, за цей час автори встигли відзняти 73 серії в рамках шести сезонів. Популярність шоу призвела до того, що його неодноразово намагалися перезняти в інших країнах, наприклад, у Великобританії свій варіант шоу виходив з 2005 по 2007 рік.

Тепер британці вирішили відродити передачу, в ході якої майстри СТО переробляють старі автомобілі власників до стану, в якому не соромно виїхати на головну вулицю міста.

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Ведучою виступає місцева реп-виконавиця Меліша Огарро (Lady Leshurr), в якості пацієнтів будуть використовувати весь спектр доступних у Великобританії вживаних автомобілів, починаючи з класичного Volkswagen Beetle 1966 року і закінчуючи популярним спорткаром Mitsubishi GTO 1992 року.

Необхідні для шоу “Повний фарш” / Pimp My Ride автомобільні запчастини замовлятимуть на платформі eBay ( включаючи запчастини, зняті з уживаних автомобілів в рамках програми Certified Recycled Hub), а власне ремонтом і апгрейдом займуться фахівці компанії Wrench Studios з Суррея (Південно-Східна Англія).

Джерело: Motor1


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