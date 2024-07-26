Новини Наука та космос 26.07.2024 о 12:15 comment views icon

У Єгипті знайшли 60 стародавніх поховань із дивними артефактами для загробного життя

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Ігор Панченко

Автор новин

У Єгипті знайшли 60 стародавніх поховань із дивними артефактами для загробного життя

Археологічна експедиція виявила десятки давньоєгипетських поховань у місті Дамієтта, що містять цінні артефакти, включно з бронзовими монетами та золотими фігурками.

Знайдені поховання датуються різними періодами. Частина з них належить до 26-ї династії (688–525 рр. до н.е.), інші — до епохи Птолемеїв (304–30 рр. до н.е.). Серед знахідок — керамічні вироби та статуетки-ушебті, які, за віруваннями давніх єгиптян, мали служити померлому в потойбічному світі.

Особливу увагу дослідників привернули 38 бронзових монет, знайдених у керамічній посудині. Томас Фоше, директор Центру александрійських досліджень у Єгипті, проаналізувавши зображення монет, припустив, що багато з них містять зображення Зевса-Аммона — божества, що поєднує риси грецького Зевса та єгипетського Аммона. На одній із монет, ймовірно, зображено орла з рогом достатку.

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Фоше датує монети кінцем III століття до н.е. — періодом політичних заворушень у Птолемеївському Єгипті.

«Велика кількість скарбів була захована під час повстання в Південному Єгипті у 206 році до н.е.», — зазначає вчений.

Він підкреслює важливість цієї знахідки, враховуючи обмежену кількість відомих матеріалів із цього періоду в регіоні.

Окрім монет, археологи виявили золоті фігурки, поховані разом із померлими. Деякі з них зображують «ба-птахів» — міфологічних істот із крилами та людською головою. У давньоєгипетських віруваннях «ба» представляло частину людської душі. Інші фігурки відтворюють «око Гора» — символ, пов’язаний із богом-соколом, якому приписували захисні властивості.

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Джерело: Livescience, egymonuments.gov.eg

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