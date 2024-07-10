Від святого до грішного: у Ватикані випадково знайшли сади Калігули віком у 2000 років

Неподалік від Ватикану будівельники натрапили на унікальну знахідку — сади, які належали римському імператору Калігулі. Ця історична пам’ятка, якій понад 2000 років, розташована на березі Тибру.

Під час будівництва нової розв’язки на площі Пьяцца Піа робітники випадково відкрили стародавні руїни. Археологи, які долучилися до розкопок, виявили свинцеву водопровідну трубу з написом латиною. Напис вказував на Гая Цезаря Августа Германіка, відомого в історії як Калігула.

Калігула правив Римською імперією з 37 до 41 року нашої ери. Його коротке правління запам’яталося жорстокістю та ексцентричною поведінкою. Імператор прославився тиранією та знущаннями із сенаторів, що врешті-решт призвело до його вбивства преторіанською гвардією Особисті охоронці імператорів Римської імперії..

Знайдені сади підтверджують розповідь єгипетського філософа Філона Александрійського Був видатним єврейським філософом і богословом, який жив приблизно між 20 роком до н.е. і 50 роком н.е. в Александрії, Єгипет. У своєму творі «Про посольство до Гая» він описує зустріч Калігули з представниками александрійських євреїв саме в саду біля Тибру. Тоді імператор відмовив єврейській громаді в релігійній автономії, ставши на бік греків у конфлікті між двома громадами Александрії.

Археолог Алессіо Де Крістофаро зазначає, що це відкриття має особливе значення. Пьяцца Піа розташована в тому ж районі, де колись були «Horti Agrippinae» — сади Агріппіни Старшої, матері Калігули. Дослідники припускають, що ця власність переходила в спадок від Германіка до його дружини Агріппіни Старшої, а потім до їхнього сина Калігули.

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Окрім водопровідної труби, археологи знайшли уламки римської кераміки та теракотові фігурки з міфологічними сценами, які прикрашали дахи будівель того часу.

Джерело: Livescience