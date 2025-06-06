Uber розглядає інтеграцію стейблкоїнів

Генеральний директор Uber Дара Хосровшані під час Bloomberg Tech Summit в Сан-Франциско розповів про розширення можливостей таксі та доставки, майбутнє автономних транспортних засобів і вплив поточного політичного ландшафту. За словами Хосровшані, компанія також перебуває на «стадії вивчення» використання стейблкоїнів як способу вигідних міжнародних переказів. Генеральний директор Uber зазначив, що стейблкоїни мають «практичну користь». Він додав, що це «досить перспективно, особливо для глобальних компаній», оскільки може допомогти зменшити витрати на переміщення грошей між різними країнами.

«Ви можете мати свою думку щодо біткойна, але я вважаю, що стейблкоїни є досить перспективними, особливо для глобальних компаній, які переміщують гроші по всьому світу, щоб ми суттєво зменшили витрати», — сказав він.

Уряд США перебуває в процесі розгляду та затвердження законодавчого регулювання стейблкоїнів (GENIUS). У травні Комітет з фінансових послуг Палати представників передав законопроєкт GENIUS до Палати Сенату для остаточного затвердження. Закони мають на меті визначити, що можна і чого не можна робити емітентам стейблкоїнів, щоб забезпечити безпеку користувачів.

Платіжні гіганти, такі як Mastercard та великі банки, також досліджують методи використання стейблкоїнів.