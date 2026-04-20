banner
Новини Крипто 20.04.2026

Mastercard підключає стейблкоїни до розрахунків: як SoFiUSD змінить бекенд карткових платежів

Mastercard розпочала тестування розрахунків між банками через стейблкоїн SoFiUSD. Партнером у цьому проєкті виступила компанія SoFi Technologies — американська фінтех-платформа з власним банком і платіжною інфраструктурою.


За умовами угоди, SoFi Bank використовуватиме SoFiUSD для проведення розрахунків за кредитними й дебетовими транзакціями у мережі Mastercard. Платіжна платформа Galileo Financial Technologies, що також входить до екосистеми SoFi, відкриє цю опцію для інших банків і фінтех-компаній на своїй мережі.

SoFiUSD — це стейблкоїн, прив’язаний до долара у співвідношенні 1:1 і забезпечений готівковими резервами. Його емітує американський банк із федеральною ліцензією, що принципово відрізняє його від криптонативних стейблкоїнів на кшталт Tether.

Для рядового покупця нічого не зміниться: картки працюватимуть як завжди. Уся механіка відбувається на рівні клірингу між банками — тобто там, де після авторизації платежу банки-емітенти й еквайри фінально «зводять рахунки». Саме цей етап Mastercard хоче перевести на блокчейн-рейки.


Технічна основа ініціативи — власна Multi-Token Network (MTN) від Mastercard. Мережа підтримує кілька форматів токенізованих грошей: стейблкоїни, токенізовані банківські депозити та цифрові представлення фіатних валют. Мета — щоб традиційний банківський світ і блокчейн-активи могли працювати в одній розрахунковій екосистемі.

Контекст важливий: ринок стейблкоїнів досяг $314 млрд станом на березень 2026 року за даними DefiLlama. У 2025-му місячний обсяг транзакцій у цьому сегменті побив рекорд — $969,9 млрд, і аналітики прогнозують перетин позначки $1 трлн до кінця 2026 року.

Mastercard у цьому русі не одинока. Visa ще у 2023 році розширила використання USDC для міжбанківських розрахунків і тестувала виплати напряму на стейблкоїн-гаманці. Конкуренція між двома найбільшими платіжними мережами світу за цифрову інфраструктуру лише загострюється.

Серед відкритих питань — регуляторні відмінності між юрисдикціями, складність інтеграції для банків і питання ліквідності між фіатом і цифровими активами. Але те, що Mastercard рухається саме в бік регульованих банківських стейблкоїнів, а не криптонативних активів, суттєво спрощує діалог із регуляторами.

Спецпроєкти
Джерело: Cointelegraph

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати