Учені видобули рекордний зразок мантії Землі — ключ до походження життя?

Довгий зразок порід із мантії Землі може допомогти розгадати загадки формування нашої планети та зародження життя на ній.

Науковці здобули перший довгий зразок порід, що походять із мантії Землі — шару під корою, який становить найбільшу частину планети. Ця знахідка може розкрити роль мантії у виникненні життя на Землі, вулканічній активності та глобальних циклах важливих елементів, як-от вуглець і водень.

Команда дослідників видобула майже безперервний 1268-метровий зразок мантійної породи з «тектонічного вікна» — ділянки морського дна, де породи мантії оголилися вздовж Серединно-Атлантичного хребта. Це сталося під час експедиції 399 «Будівельні блоки життя, масив Атлантіс» на буровому судні JOIDES Resolution навесні 2023 року.

Професор Йоган Ліссенберг із Кардіффського університету, провідний автор дослідження, повідомив про несподівані результати аналізу зразків.

«У породах набагато менше мінералу піроксену, а концентрація магнію значно вища, ніж ми передбачали. Це свідчить про інтенсивніше плавлення, ніж очікувалося», — пояснив науковець.

Ці відкриття можуть суттєво вплинути на розуміння формування магми та вулканізму. Дослідники виявили канали, якими розплав переміщувався крізь мантію.

«Це допоможе нам зрозуміти, як мантія плавиться і живить вулкани, особливо ті, що на океанічному дні», — додав професор Ліссенберг.

Вивчення зразків також показало, як олівін, поширений мінерал у мантійних породах, реагує з морською водою, утворюючи водень та інші молекули, які могли підтримувати життя. Науковці вважають, що це могло бути одним з основних процесів у виникненні життя на Землі.

Доктор Сюзан К’ю Ланг з Океанографічного інституту Вудс-Хоул зазначила:

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«Аналіз цих порід дає нам критичний погляд на хімічні та фізичні умови, які існували на ранній Землі й могли забезпечити постійне джерело енергії для найперших форм життя».

Міжнародна команда з понад 30 науковців продовжить дослідження видобутих зразків, щоб вирішити широкий спектр питань у різних галузях, від процесів плавлення в мантії до органічної геохімії та мікробіології.

Нагадаємо, геологи з Університету Саутгемптона (Велика Британія) виявили, що високі плато у внутрішніх частинах континентів формуються завдяки процесам, які відбуваються глибоко всередині Землі, за сотні кілометрів від місця їхнього утворення.

Джерело: Phys, Livescience, Science