OSINT-дослідник помітив на опублікованих відео використання ракет AIM-9X Sidewinder у системі ППО NASAMS в Україні. Застосування цих ракет може підтверджувати постачання Україні нової сучасної ЗРК NASAMS 3. За словами John Ridge, використання таких ракет свідчить про надання пускових установок третього покоління.

Ракети AIM-9X Sidewinder

AIM-9X — останнє покоління ракет «повітря-повітря» малої дальності виробництва Raytheon, які встали на озброєння ВПС США у 2003 році та отримала два оновлення за останні роки. Початково використовувалася з літаків F-15C та F/A-18C. Під час суттєвої модернізації ракета отримала інфрачервоний датчик з кутом огляду 90°, сумісний з американськими шоломами та підвищену маневровість на поворотах. Використовуючи шолом JHMCS пілот чи оператор, пілот може навести коригувати наведення ракети просто дивлячись на ціль, тим самим підвищуючи ефективність повітряного бою, а також систему блокування після запуску.

У 2015 році другу модифікацію ракет AIM-9X Sidewinder з кращим самонаведенням та вдосконаленим ПЗ запустили з сухопутної багатоцільової пускової установки (MML) у рамках програми захисту наземних сил від крилатих ракет та безпілотників. Армія США визнала AIM-9X Block II найкращим рішенням для боротьби з крилатими ракетами та БПЛА завдяки пасивній інфрачервоній системі самонаведення.

Третя модифікація ракет отримала на 60% більший радіус дії, сучасні компоненти на заміну застарілим та стабільнішу боєголовку з меншою ймовірність випадкової детонації, що робить її безпечнішою для наземних операторів. Цікаво, що вдосконалення радіуса та самонаведення були продиктовані розвитком засобів РЕБ, які «глушили» радар 120D AMRAAM. Станом на 2022 рік вдосконалення ракети тривало.

Ракети AIM-9 стоять на озброєнні США ще з 1950-х років і за цей час змінили десятки поколінь. Вони мають твердотілий двигун та уламкову боєголовку. Пасивний інфрачервоний безконтактний підривник дозволяє боєголовці вибухати поблизу ворожого літака та виводити його з ладу. Під час детонації стрижні розкидаються у формі тороїда, що збільшує ймовірність влучання. Завдяки охолодженню рідким азотом інфрачервона система ракети здатна розпізнати будь-яку частину літака, а не тільки двигун. Також є напівактивна радіолокаційна система самонаведення. Ракета має масу 85,3 кг (бойова частина 9,4 кг), довжину 3,02 м, понад 35 км радіус дії, швидкість 2,5+ Маха та коштує до $400 тис.

NASAMS 3

Перші системи ППО NASAMS 3 встали на озброєння США у 2019 році. Вони отримали оновлені станції та прилади керування. Перероблена пускова установка Mk 2 може вести вогонь за допомогою ракет AIM-9X Sidewinder Block II та AMRAAM-ER. Система має контейнерний та високомобільний варіант пускових установок. NASAMS 3 отримала радари AESA середньої дальності на основі технології GhostEye (LTAMDS), розробленої для системи MIM-104 Patriot.

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Джерела: X Twitter, Wikipedia