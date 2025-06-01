Україна розбомбила аеродром «Оленья» та інші авіабази в росії — яскраві відео вибухів

Голова СБУ Василь Малюк щось задумав

Ранок у російських військових злочинців на базі стратегічних бомбардувальників «Оленья» та на інших військових аеродромах розпочався не з кави, а з вибухів.

Чисельні відео та текстові повідомлення з росії підтверджують атаки безпілотників та вибухи не тільки на «Оленья» в мурманській області, але й на інших аеродромах дальньої авіації, зокрема біля іркутська. Кадри свідчать про застосування дронів, а повідомлення — про десятки вибухів. також, ймовірно, деякі відео зроблені безпосередньо з БПЛА.

Авіабаза «Оленья» багато разів з’являлася у новинах — саме звіти злітають бомбардувальники, які атакують ракетами українські міста. Аеродром розташований у мурмаснкій області росії, неподалік від мурманська та поблизу міста оленегорськ — приблизно за 1700 км від кордонів України.

Видання «Новини.LIVE» повідомляє з посиланням на власні джерела, що атака дронів є результатом спецоперації СБУ. Згідно з повідомленням, відомо про ураження понад 40 літаків, зокрема розвідувальних А-50, ракетоносців Ту-95 та Ту-22 М3. Операція нібито отримала назву «Павутина».

«Так, на одному відео видно, як палає аеродром «Белая» і чути голос голови СБУ, генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує «бавовну», — пишуть «Новини.LIVE».

Окрім бази «Оленья» також палає аеродром «Белая» в іркутський області — понад 4000 км від України. Повідомлення місцевих російських ЗМІ також вказують на ураження аеродрому «Дягілєво» у рязанській області. У деяких повідомленнях йдеться про вибухи в іванівський області, де розташований стратегічний аеродром «Іваново-Сєвєрний».

«Операція навіть не світового і не вікового масштабу — це поміркований рівень. Навіть складно з чимось порівняти: українці, звісно, ​​підняли планку до надхмарних висот. … Давайте зафіксуємо: у принципі непоправну, дорогу, як кришталь, стратегічну авіацію ВКС РФ сьогодні вибили [автор вживає інше схоже слово] FPV-дронами на іншому кінці земної кулі, які зграями вилетіли з КамАЗів на місцях», — оцінює події військовий оглядач Ігаль Левін.

Широкі кола експертів вважають, що росія наразі не здатна виробляти стратегічні бомбардувальники, принаймні у значній кількості. деякі з наявних «канібалізуються», тобто йдуть на запчастини для ремонту інших. Втрата російськими окупантами бодай кількох таких літаків — значне військове досягнення.