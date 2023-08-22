Новини Новини 22.08.2023 о 10:25

За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

21 серпня безпілотниками було знищено бомбардувальник Ту-22М3, що базувався на військовому аеродромі «Шайковка». Це вже друга успішна атака на ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3 за три дні, ще й виконана за допомогою (майже) звичайних квадрокоптерів.

Курс Frontend.
На курсі ти освоїш стильний дизайн. Стань майстром програмування зовнішнього вигляду сайтів та розкрий свій талант у світі веб-розробки.
Більше про курс

За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

Далекі бомбардувальники Ту-22М3 — носії надзвукових радянських ракет Х-22. Вони початку призначалися для морських цілей, проте після початку відкритого російського вторгнення в Україну ракети стали знаряддями численних військових злочинів росії.

Першими про атаку на аеродром «Шайковка» в Калузькій області повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали. Як завжди, вони сильно применшили наслідки вибуху від удару «дрона-камікадзе, від якого постраждав один літак, що не використовувався».

За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

Далі інформацію підтвердили в ГУР в коментарі для LIGA.net.

Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень.

— Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки. 

Юсов пояснив, що поставлені задачі «виконали люди в координації з ГУР». Вони прийшли з центральної росії, відпрацювали й успішно повернулися назад.

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Так виглядав аеродром «Шайковка» до удару.

1За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

19 серпня дрони (або декілька) атакували інший аеродром — у Сольцях Новгородської області, на 280 км на південь від Санкт-Петербурга.

За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

Зміни окрасу бомбардувальника добре видно на супутникових знімках. Цей Ту-22м3 ймовірно був готовий до бойового вильоту.

Ще краще милуватися роботою «людей у співпраці з ГУР» та їхніх квадрокоптерів на цьому фото.

За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати