За три дні ЗСУ звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3

21 серпня безпілотниками було знищено бомбардувальник Ту-22М3, що базувався на військовому аеродромі «Шайковка». Це вже друга успішна атака на ворожі далекобійні бомбардувальники Ту-22М3 за три дні, ще й виконана за допомогою (майже) звичайних квадрокоптерів.

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Далекі бомбардувальники Ту-22М3 — носії надзвукових радянських ракет Х-22. Вони початку призначалися для морських цілей, проте після початку відкритого російського вторгнення в Україну ракети стали знаряддями численних військових злочинів росії.

Першими про атаку на аеродром «Шайковка» в Калузькій області повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали. Як завжди, вони сильно применшили наслідки вибуху від удару «дрона-камікадзе, від якого постраждав один літак, що не використовувався».

Далі інформацію підтвердили в ГУР в коментарі для LIGA.net.

Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень. — Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки.

Юсов пояснив, що поставлені задачі «виконали люди в координації з ГУР». Вони прийшли з центральної росії, відпрацювали й успішно повернулися назад.

Так виглядав аеродром «Шайковка» до удару.

19 серпня дрони (або декілька) атакували інший аеродром — у Сольцях Новгородської області, на 280 км на південь від Санкт-Петербурга.

Зміни окрасу бомбардувальника добре видно на супутникових знімках. Цей Ту-22м3 ймовірно був готовий до бойового вильоту.

Ще краще милуватися роботою «людей у співпраці з ГУР» та їхніх квадрокоптерів на цьому фото.