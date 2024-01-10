Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі дистанційного вогню «ШаБля» ─ Федоров

Віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що держава вперше законтрактувала роботизовані турелі «ШаБля». Вони призначені для дистанційного знищення ворога.

«ШаБля» — це куленепробивна автоматизована система під кулемети. Завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров’я кулеметників. Нагадаємо, про відправлення дистанційних бойових турелей на фронт повідомлялося восени 2023 року. А тепер держава почала замовляти їх виробництво.

«ШаБля» — це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава», ─ заявив Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що турель з дистанційним керуванням «ШаБля» може встановлюватись на автомобіль, в окоп, бліндаж або інше місце. На платформу можна встановити кулемети (7,62-мм або 12,7 мм), гранатомети (40 мм) чи іншу зброю і дистанційно уражати ворога на відстані до 2 км. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки сенсорам та дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь з турелі, знаходячись в безпечному місці.

«Ми повинні сіяти стартапи і давати молодим підприємцям створювати проєкти, які змінюють ситуацію на полі бою. Технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними», ─ додав Михайло Федоров.

Він зазначив, що стартапам з розробками, які можуть змінити ситуацію на полі бою, слід долучатись до кластера Brave1. Це дозволить отримати грант на розвиток та вдосконалення проєкту.

«Десятки проєктів кластеру вже отримали державні контракти і, можливо, ваш наступний. Наближчайте перемогу власноруч» ─ заявив Федоров.

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.