Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі дистанційного вогню «ШаБля» ─ Федоров

Віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що держава вперше законтрактувала роботизовані турелі «ШаБля». Вони призначені для дистанційного знищення ворога.
«ШаБля» — це куленепробивна автоматизована система під кулемети. Завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров’я кулеметників. Нагадаємо, про відправлення дистанційних бойових турелей на фронт повідомлялося восени 2023 року. А тепер держава почала замовляти їх виробництво.
«ШаБля» — це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава», ─ заявив Михайло Федоров.
Раніше повідомлялося, що турель з дистанційним керуванням «ШаБля» може встановлюватись на автомобіль, в окоп, бліндаж або інше місце. На платформу можна встановити кулемети (7,62-мм або 12,7 мм), гранатомети (40 мм) чи іншу зброю і дистанційно уражати ворога на відстані до 2 км. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки сенсорам та дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь з турелі, знаходячись в безпечному місці.
«Ми повинні сіяти стартапи і давати молодим підприємцям створювати проєкти, які змінюють ситуацію на полі бою. Технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними», ─ додав Михайло Федоров.
Він зазначив, що стартапам з розробками, які можуть змінити ситуацію на полі бою, слід долучатись до кластера Brave1. Це дозволить отримати грант на розвиток та вдосконалення проєкту.
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«Десятки проєктів кластеру вже отримали державні контракти і, можливо, ваш наступний. Наближчайте перемогу власноруч» ─ заявив Федоров.
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