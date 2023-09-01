Перші дистанційні бойові турелі «Шабля» та роботизовані платформи «Рись» з «Армії дронів» вже на фронті

Мінцифри повідомило, що в рамках проєкту «Армія дронів» на фронт передали понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем. Багато з цих пристроїв ─ це українські інноваційні розробки для віддаленого ведення бою.

Загалом на потреби ЗСУ спрямовано:

900 FPV-дронів

Понад 100 дронів Mavic та Matrice

25 бойових турелей з дистанційним керуванням «Шабля»

5 наземних платформ «Рись»

Турель з дистанційним керуванням «Шабля» може встановлюватись на автомобіль, в окоп, бліндаж або інше місце. На платформу можна встановити кулемети, гранатомети чи іншу зброю і дистанційно уражати ворога на відстані до 2 км. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки сенсорам та дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь з турелі, знаходячись в безпечному місці.

Роботизована платформа «Рись» призначена для допомоги військовим в перевезенні озброєння та обладнання в гарячі точки. Вона безпечно доставляє турелі чи інше обладнання до місця призначення. Військовий керує за допомогою пульта управління і перевозить установки на віддалені бойові місії. Завдяки цьому військовим не потрібно особисто перевозити установки, ризикуючи життям.

«Технології та інновації відіграють ключову роль у сучасній війні. Для перемоги потрібно більше дронів та військових інновацій. Ми постійно масштабуємо досвід у сфері БПЛА. Також посилюємо їх роботизованими технологіями. Передали на фронт 25 автоматичних бойових турелей з дистанційним керуванням “Шабля” та 5 наземних платформ “Рись”. Разом з безпілотниками інновації українського виробництва підсилять бійців у контрнаступі та найголовніше — збережуть життя наших захисників та захисниць», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Мінцифри