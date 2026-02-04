Українець запустив сайт-агрегатор книгарень Kebuk: з порівнянням цін, перепродажем та читацьким щоденником

SRF/JUDITH HUBER

Айтівець Тарас Ковалів запустив власний агрегатор українських книгарень Kebuk, на якому користувачі можуть порівняти ціни на книжки та скористатись низкою інших функцій.





Сам Ковалів зазначає, що прагне надати читачам зручний сервіс купівлі книжок та у такий спосіб протидіяти використанню піратського контенту. Натомість автори та видавництва також отримуватимуть свою винагороду.

Розробник розміщує інформацію про ціни на друковану продукцію з понад 25 крамниць по всій Україні та окрім цього пропонує на Kebuk низку інших корисних функцій. Серед них: читацький щоденник з допомогою якого можна відстежувати власний процес читання. Також є можливість вести списки книг, залишати відгуки та брати участь в обговореннях. На вторинному ринку можна розміщувати та переглядати оголошення про продаж книжок. Метою проєкту, як зазначається на сайті Kebuk, є створення великої спільноти любителів книжок та зручного простору для обговорення.

“Ми віримо у важливість електронних книг як сучасного та зручного формату. Доступність і простота придбання електронних видань допоможе збільшити їхні продажі й об’єднає більше людей навколо читання”, — йдеться в описі на сайті.

Ковалів також додає, що прагне допомогти видавництвам розкрити потенціал цифрового книжкового формату і вірить, що його сайт допоможе у протидії піратському контенту, зробить доступ до книг зручним і нагадає користувачам про їхню цінність та важливість. Розробник окремо відзначає бажання зробити внесок у розвиток вторинного книжкового ринку, зробивши їх доступнішими для читачів.





“Це одна з наших ключових цілей на 2026 рік — створити екосистему, де книги знаходять своїх нових читачів, а люди мають можливість обмінюватися улюбленими творами”, — наголошує Ковалів.

Цьогоріч на Kebuk мають з’явитись такі функції як підсумки місяця, оформлення відгуків для соцмереж, асинхронні читацькі клуби, більше варіантів, де можна взяти книгу, ачівки, челенджі й інші активності для спільноти.

