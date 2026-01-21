Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими: швидке "перемикання" зі збереженням прогресу

Spotify тестує функцію синхронізацію паперових книжок з аудіоверсіями. Фото: Spotify

Spotify тестує розумну функцію Page Match для зручного переходу між аудіо- та паперовими версіями книжок — починаєте читати звичайну і продовжуєте слухати її в застосунку з того самого місця.

Amazon вже пропонує подібний інструмент для електронних та аудіокниг, але Spotify пішов далі й реалізував його з паперовими версіями. Ознаки тестування Page Match виявив у коді програми сайт Android Authority.

Як працює функція Page Match?

Ідея проста: користувач відкриває Spotify, сканує сторінку паперової книги за допомогою камери смартфона і програма відкриває відповідне місце в аудіокнизі.

Для читання текстів, ідентифікації уривків та зіставлення їх з правильною міткою часу в аудіокнизі Page Match використовує технологію оптичного розпізнавання символів (OCR). Після синхронізації прогрес можна зберегти й повернутись до прослуховування пізніше.

В коді Page Match згадують як бета-версію функції, яка дозволяє “зіставити прогрес паперової книги з аудіокнигою і навпаки”. Останнє уточнення звучить неможливо, але на практиці виявляється дуже простою дією: Spotify просто підкаже точну сторінку в книзі, яка відповідає вашій поточній позиції в аудіоверсії.

Очевидно, компанія розуміє, що OCR в Page Match працює неідеально: тож якщо Spotify не зможе ідентифікувати сторінку, вам запропонують просканувати сусідню.

Доступність і публічний запуск

Очікується, що функція буде доступна лише за умови, що користувач придбав або розблокував аудіокнигу на Spotify. В іншому випадку сервіс запропонує її купити.

Підтримка оновлення має бути обмежена ринками, де Spotify вже пропонує аудіокниги, включаючи США, Велику Британію та більшу частину Європи. Інформації про публічний запуск ще немає, але якщо тести будуть успішними — Page Match може стати однією з найпродуманіших функцій аудіокниг, які ми маємо на сьогодні.