Новини Софт 21.01.2026 comment views icon

Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими: швидке "перемикання" зі збереженням прогресу

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими: для зручного читання обох одночасно
Spotify тестує функцію синхронізацію паперових книжок з аудіоверсіями. Фото: Spotify

Spotify тестує розумну функцію Page Match для зручного переходу між аудіо- та паперовими версіями книжок — починаєте читати звичайну і продовжуєте слухати її в застосунку з того самого місця.

Amazon вже пропонує подібний інструмент для електронних та аудіокниг, але Spotify пішов далі й реалізував його з паперовими версіями. Ознаки тестування Page Match виявив у коді програми сайт Android Authority.

Як працює функція Page Match?

Ідея проста: користувач відкриває Spotify, сканує сторінку паперової книги за допомогою камери смартфона і програма відкриває відповідне місце в аудіокнизі.

Для читання текстів, ідентифікації уривків та зіставлення їх з правильною міткою часу в аудіокнизі Page Match використовує технологію оптичного розпізнавання символів  (OCR). Після синхронізації прогрес можна зберегти й повернутись до прослуховування пізніше.

В коді Page Match згадують як бета-версію функції, яка дозволяє “зіставити прогрес паперової книги з аудіокнигою і навпаки”. Останнє уточнення звучить неможливо, але на практиці виявляється дуже простою дією: Spotify просто підкаже точну сторінку в книзі, яка відповідає вашій поточній позиції в аудіоверсії.

Очевидно, компанія розуміє, що OCR в Page Match працює неідеально: тож якщо Spotify не зможе ідентифікувати сторінку, вам запропонують просканувати сусідню.

Доступність і публічний запуск

Очікується, що функція буде доступна лише за умови, що користувач придбав або розблокував аудіокнигу на Spotify. В іншому випадку сервіс запропонує її купити.

Підтримка оновлення має бути обмежена ринками, де Spotify вже пропонує аудіокниги, включаючи США, Велику Британію та більшу частину Європи. Інформації про публічний запуск ще немає, але якщо тести будуть успішними — Page Match може стати однією з найпродуманіших функцій аудіокниг, які ми маємо на сьогодні.

Спецпроєкти
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів

Spotify дозволив імпортувати плейлисти з Apple Music, YouTube та інших аудіопрограм

Популярні новини

arrow left
arrow right
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store
Apple Podcasts настійливо пропонує релігійні подкасти зі шкідливими посиланнями
МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку — ухвала суду
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
Користувачі Android зможуть транслювати відео на екстрений номер рятувальників
Spotify визначить ваш "музичний вік" в персональних підсумках року
Spotify дозволив імпортувати плейлисти з Apple Music, YouTube та інших аудіопрограм
Doom запустили на мультиварці
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви
OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків
Розробник створив повну карту українського YouTube з 10 000+ каналів
ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати