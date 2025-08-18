Українська ракета "Фламінго" пішла в серію: 3000 км та 1000 кг бойової частини

Новини Military Tech 18.08.2025 comment views icon

Український фотокореспондент розмістив фото української далекобійної ракети “Фламінго” та сповістив про її серійне виробництво, яке вже розпочалося.

Кореспондент Єфрем Лукацький опублікував у Facebook фото крилатої ракети (або ракети-дрона за іншою термінологією). У короткому підписі він вказав дальність та анонсував більше інформації згодом. Фото датоване 14 серпня 2025 року.

Українська далекобійна крилата ракета “Фламінго” / AP Photo/Efrem Lukatsky

“Українські ракети “Фламінго” дальністю понад 3000 км, вже у серійному виробництві. Найближчим часом вийде повний матеріал”, — йдеться у повідомленні.

Сайт Defense Express ідентифікував модель як аналог FP-5 виробництва Milanion Group, продемонстровану у лютому цього року.​, яка вдвічі перевищує відомий Tomahawk за дальністю польоту та бойовою частиною. Конструкція цієї ракети адаптована для масового виробництва.

“Попри те, що нічого окрім назви та дальності не було розписано, для фахівців цього достатньо. Бо таких крилатих ракет у світі не так й багато в принципі. Зокрема дальність у 3000 км, це фактично вдвічі більше ніж у сучасній версії Tomahawk Block V, ще летить на понад 1600 км”, — зазначає сайт.

Defense Express наводить характеристики ракети, котрі підтверджує інфографіка Milanion:

Вага бойової частини 1 т
Максимальна злітна вага 6 т
Розмах крила 6 м
Дальність 3000 км
Максимальна швидкість 950 км/год
Крейсерська швидкість 850-900 км/год
Час у повітрі > 4 години
Характеристики ракети FP-5 / Milanion Group

Ракета FP-5 досить велика і важить 6 т. Розмах її крил становить 6 м, а швидкість польоту — до 900 км/год. Вона наводиться на ціль через супутникову та інерціальну системи, стійки до дії засобів РЕБ. Конструкція ракети максимально проста, через що вона має досить довгий час розгортання, від 20 до 40 хвилин. Проте її переваги — простота та швидкість виробництва, Milanion Group декларує можливість створювати понад 50 ракет на рік.

Виробник не розкриває тип ракетного двигуна FP-5. Це може бути або пульсуючий повітряно-реактивний двигун (за візуальною подібністю), або турбореактивний двигун (з огляду на заявлену швидкість). У останньому випадку постає питання наявності достатньої кількості двигунів для масового виробництва ракет. Українські офіційні джерела поки не прокоментували інформацію про “Фламінго”.

