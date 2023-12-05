Українські айтівці надають перевагу геймдеву та Military-tech, проте найбільше хейтять гемблінг та 18+ — дослідження ITExpert

Рекрутингова агенція ITExpert провела дослідження про те, де хочуть та не хочуть працювати айтівці в Україні. Усього у дослідженні взяли участь 228 фахівців. З них розробників — 45,2%, QA спеціалістів — 14,9%, Team Lead/Tech Lead — 14%, HR/рекрутерів — 6,6%, PM/PO — 4,4%, DevOps Engineer’ів — 3,9%, а також спеціалістів на інших позиціях — 11%. Один фахівець міг обрати одразу кілька доменів, адже продукти можуть охоплювати одразу кілька сфер.

Найбільш популярними тематиками проєктів для українських айтівців виглядають наступним чином:

GameDev — сфера розробки ігор.

MilitaryTech — напрямок розробки військових технологічних продуктів, створюють дрони, спеціальні ERP системи та інші продукти для потреб військових.

Ecommerce — розробка продуктів для електронної комерції, наприклад, маркетплейсів.

Fintech — сфера фінансових технологій, яка охоплює: електронні гроші та гаманці, брокерські онлайн-послуги, кредити та мікрокредити, інвестування, трейдинг, Forex та інші продукти (банківська сфера винесена в окремий напрямок).

Data Science — продукти у напрямку збирання, обробки та подання даних. Стосується розробок у Big Data, AR/VR, Computer Vision, NLP, Deep Learning, найчастіше охоплює і поняття Штучного інтелекту.

У топ-10 також увійшли: IoT, Healthcare, EdTech, Travels та Blockchain. А 4,8% айтівців не надають переваги жодному напрямку. 37,8% айтівців зараз працюють у домені, який відмітили як бажаний.

Для розробників та DevOps Engineer топ-1 став MilitaryTech, для QA-фахівців — це Ecommerce, а для Team Lead/Tech Lead — Fintech. Найбільше у GameDev хочуть працювати фахівці з цієї ж сфери (23,7%), Ecommerce (13,2%) та B2B-продуктів (10,5%). Про MilitaryTech найчастіше мріють айтівці з Ecommerce (23,5%) та Fintech (8,8%). У Ecommerce хотіли б працювати фахівці з того ж домену (48,8%) та B2B-рішень (9,8%).

Разом з тим, є деякі сфери, в яких айвівці не дуже хочуть працювати. Найменш привабливими сферами розробки виявилися:

Gambling (продукти у сфері азартних ігор),

Adult (18+ контент),

Blockchain (криптовалюти, NFT маркетплейси, Crypto-трейдинг загалом, De-fi тощо),

Banking,

GameDev.

До антирейтингу також увійшли FinTech, B2G (послуги для державних органів, муніципальні послуги тощо), Ecommerce, Logistics & Retail, Insurance. 12,3% фахівців зазначили, що не мають сфер, де б не хотіли працювати. 6,6% айтівців вже працевлаштовані у доменах, де б не хотіли продовжувати кар’єру.

Загалом рейтинг за типами компаній серед IT-кандидатів виглядає наступним чином:

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продуктова — 57,9% респондентів,

аутсорс — 9,2% респондентів,

аутстаф — 4,8% респондентів,

стартап – 6,6% респондентів,

немає різниці — 21,5% респондентів.

Абсолютна більшість респондентів (75,7%), які працюють у продуктах, зазначають саме цей тип роботодавців як свій улюблений.

Більшість з респондентів працюють у продуктових компаніях (45,2%). Менше — у аутсорсах (27,6%) та аутстафі (11,4%). У стартапах працевлаштовані 9,6% фахівців. Інший тип компанії відмітили 6,1% айтівців.

Найбільш популярні поточні домени/тематики проєктів серед айтівців: Ecommerce (17,5%), B2B solutions (14,5%) та Fintech (11,4%).