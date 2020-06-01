Послезавтра НБУ вводит в обращение 10-гривневую монету, которая завершит процесс обновления банкнотно-монетного ряда гривны





Национальный банк Украины напомнил, что уже послезавтра, 3 июня 2020 года, в обращение вводится новая монета номиналом 10 гривен, которая постепенно вытеснит соответствующие банкноты. Данный номинал завершит процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года с целью обеспечить защиту от подделок, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

Таким образом, номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера — 12 номиналов. В нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). Такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии).

Новая 10-гривневая монета изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр составляет 23,5 мм, вес — 6,4 г. Благодаря увеличенным габаритным размерам и грубому рифлению кромки новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении орнамента размещен номинал монеты.

Во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются следующие технические характеристики: размер и вес, а также электромагнитная подпись — электронный сигнал, характерный для того или иного материала.

Як виглядає монета 10 гривень ⚡️ Чекаємо на нову 10-гривневу монету з 03 червня 2020 року.🛠 Завдяки своїм збільшеним розмірам нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.💰 Вона більша за діаметром, важча та товща, ніж обігові монети інших номіналів.Також вона має крупне рифлення на гурті (третя сторона монети). Тому її буде легко відрізнити.⚖️ Нова монета номіналом 10 гривень має діаметр 23,5 мм, вага її – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Більше про технічні параметри монети 10 гривень дивіться у відео👇 Опубліковано Національний банк України Середа, 29 квітня 2020 р.

С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. По статистике монеты обращаются около 20-25 лет, а вот бумажные банкноты номиналом 10 гривен могут обращаться минимальный промежуток времени — в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить, в то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.

С 3 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на всей территории Украины, ими можно будет свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках. На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн штук 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах. Поэтому уже с 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

НБУ особо отметил, что гражданам Украины не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми монетами и банкнотами этого номинала. Постепенно в результате естественного износа 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами. Для справки, по состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 гривен.

Источник: НБУ