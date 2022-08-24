Google до Дня Незалежності України прикрасив пошуковик малюнком харківської художниці з тризубом у вигляді сокола

Сьогодні, 24 серпня, Україна та Українці відзначають 31-шу річницю відновлення Незалежності держави і цьогоріч значущість цієї події відчується по-особливому — сьогодні рівно пів року відколи росіяни відкрито напали на нашу країну. З нагоди цієї знаменної дати, яка Google традиційно прикрасив головну сторінку своєї пошукової системи святковим дудлом, присвяченим Україні.

Автором нового дудла до Дня Незалежності стала харківська художниця Ольга Штонда, яка в жовто-блакитних кольорах представила зокрема національний символ України тризуб, стилізований у вигляді сокола.

Саме в цей день у 1991 році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, та депутати вивісили державний прапор у залі засідань Верховної Ради, що ознаменувало вихід країни зі складу Радянського Союзу.

«Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки молода українська нація саме зараз з рішучістю та стійкістю боронить власну ідентичність. Сьогодні національне свято вшановує пам’ять усіх, хто віддав життя за Батьківщину, включно з тими, хто саме зараз боронить країну від російської агресії. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України!» Google

У спільному спецпроєкті theukrainians та cvk.gov.ua зібрали свідчення, спогади та архівні матеріали, аби розповісти, як українці вибирали і виборювали свою незалежність. Ці світлини на відео показуються, ким були, чим жили, у що вірили, як і за що боролись ті, хто обрали шлях вільної країни.

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24 серпня — це, перш за все, день, коли хочеться дякувати. Дякувати усім українським Героям, які продовжують платити найвищу ціну, віддаючи свої життя за нашу Незалежність. Тож принагідно дякуємо усім хто тримає небо над Україною.

24 серпня 2018 року адаптований до сучасних українських умов варіант пісні Зродились ми великої години на слова Олеся Бабія.(гімн ОУН) став маршем українського війська на параді до дня Незалежності України. Також тут вперше було офіційно використано вітання «Слава Україні!» — «Героям Слава!»