Новини IT-бізнес 01.09.2023 о 08:15

Український ІТ-експорт в липні зріс на 3,1% та досяг $559 млн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Як передає профільний ресурс DOU, посилаючись на дані НБУ, у липні обсяг ІТ-експорту з України склав $559 млн. Це на 2,4% менше, ніж у попередньому місяці. Проте у порівнянні з липнем 2022 року обсяг експорту ІТ-послуг збільшився на 3,1% або $17 млн в абсолютному виразі.

Украинский ІТ-экспорт в июле вырос на 3,1% и достиг $559 млн

Що стосується червня 2023 року, обсяг ІТ-експорту склав $573 млн проти $564 млн в аналогічному періоді попереднього року. А от у травні експорт трохи скоротився у порівнянні з минулим роком ─ $590 млн проти $601 млн.

Украинский ІТ-экспорт в июле вырос на 3,1% и достиг $559 млн

Загалом, після початку повномасштабного російського вторгнення обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $520–600 млн із незначними коливаннями. Винятком став лише грудень 2022 року, коли показник експорту зріс до $751 млн.

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