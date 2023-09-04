Український ринок IT праці у серпні: рекордна кількість вакансій за весь 2023 рік, але обвал попиту на Java-фахівців ─ аналітика DOU

Профільний ресурс DOU поділився результатами нового дослідження ринку праці в IT-галузі. В минулому місяці зафіксовано зростання кількості наявних вакансій – до 4199, що є новим рекордом 2023 року. Це на 392 більше, ніж в попередньому місяці.

Минулого місяця роботодавці найбільше шукали досвідчених фахівців, але й вакансії для початківців показали рекорд за цей рік ─ в наявності було 294 позиції з досвідом до року. Кількість вакансій для найдосвідченіших фахівців (понад 5 років досвіду) зростає — +112 вакансій у серпні. Ще додалося 185 вакансій для спеціалістів з 3-5 роками досвіду.

У сфері маркетингу спостерігається рекордний з початку повномасштабного вторгнення попит на фахівців ─ 438 вакансій за місяць. Разом з тим у Java зафіксовано найменше вакансій за останні кілька років — 115. Якщо порівняти з серпнем минулого року, у 2023-му майже вдвічі менший попит на фахівців з Java, C++, Front-end, Node.js тощо.

Якщо порівнювати серпень з липнем 2023-го, негативну динаміку показують лише 12 категорій, а в 33 вона позитивна. Найбільше вакансій додалося в Ruby, Office Manager, C-level, Copywriter.

За місяць найбільше додалося віддалених вакансій — 334. Також у серпні компанії розмістили на 84 вакансії за кордоном більше, ніж у липні. Найпопулярніші локації, як зазвичай, — Київ і Львів.

У серпні середня кількість відгуків на вакансії зросла і є найбільшою за останні кілька років — 29,9 відгуку. При цьому найбільш конкурентні напрямами стали Front-end (106 відгуків на вакансію), QA (104,3), HR (63,1), Project Manager (51,5), Java (40,1).

Кількість кандидатів у серпні досягла позначки 43,9 тис. 1372 компанії розміщували на DOU вакансії у серпні. Це найбільший показник з початку року. Найактивнішою компанією місяця став «ПриватБанк» (59 вакансій у серпні).