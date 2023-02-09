Українці з 14 років можуть вперше оформити ID-картку в Польщі

Молоді українці, які через повномасштабний російський напад були змушені залишити батьківщину та переїхати до Польщі, можуть оформити перший паспорт громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку. Відповідна послуга доступна у відокремлених підрозділах ДП «Документ» у Польщі.

Оформити ID-картку можна в одному з підрозділів, які розташовані у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. Для цього необхідно подати наступні документи:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох з батьків;

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання — під час оформлення паспорта може за бажанням подати запит на отримання РНОКПП з подальшим відображенням у паспорті.

Зазначається, що приймання заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку «живої черги». Оплата сервісних послуг підприємства здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі слід мати смартфон та банківську картку або її реквізити. Оплата готівкою наразі недоступна.

ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів. Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому обов’язково необхідна присутність особи, на ім’я якої оформлено документ.

У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру «Паспортний сервіс», готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.

Джерело: МВС