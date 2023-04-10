Українці зможуть безоплатно користуватись потягом з Польщі до Німеччини до кінця травня

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для українців продовжено період безоплатного проїзду потягом з Польщі до Німеччини. Громадяни України зможуть безоплатно користуватись потягом «Перемишль – Ганновер» до кінця травня 2023 року.

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Зазначається, що потяг відправляється з Перемишля по непарних числах квітня о 22:30. Щоб скористатись правом безоплатного проїзду, при собі не потрібно мати посадкові талони. Достатньо лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Разом з тим пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони нададуть допомогу з розміщенням, а також допоможуть гарантовано потрапити на наступний потяг.

У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.