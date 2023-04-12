«Укрпошта, де моя посилка?» Українці масово скаржаться на затримки в доставці відправлень, які застрягли на сортувальних терміналах

«Укрпошта» вочевидь зіткнулася з деякими проблемами — щонайменше останні кілька тижнів у роботі національного поштового оператора спостерігаються серйозні труднощі, як з доставленням відправлень, так і з комунікацією. У соцмережах можна знайти чимало скарг на роботу головної пошти країни — у коментарях під дописами на офіційних сторінках у Facebook та Twitter українці гнівно обурюються з приводу незрозумілих затримок в доставці відправлень та незадовільної роботи служби підтримки.

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Що сталося

Останні кілька тижнів «Укрпошта» має проблеми з однією з ключових послуг, а саме — доставленням міжнародних та внутрішніх відправлень. Користувачі масово скаржаться, що посилки тижнями лежать на сортувальних терміналах, а при зверненні у службу підтримки підключення оператора можна чекати годинами, а то й днями. Далеко за підтвердженнями ходити не потрібно, достатньо відкрити коментарі під сьогоднішнім постом на Facebook щодо додаткового накладу у 1000 примірників знаменитої марки «Русскій воєнний корабль, іді…!» у рамці до річниці її виходу з метою збору грошей на дрони для ЗСУ (рамки за 1600 грн кожна, до речі, вже розкупили, зібравши 1 мільйон гривень, які спрямують на купівлю 10 квадрокоптерів).

Головна претензія у тому, судячи зі скарг у соцмережах, що відправлення безнадійно застрягли на сортувальних терміналах — в окремих випадках рахунок йде на тижні. Водночас достукатися до підтримки дуже важко — підключення живого фахівця потрібно очікувати в кращому випадку кілька годин. Вочевидь це взаємопов’язано і підтримка просто не встигає за напливом звернень.

Що кажуть в «Укрпошті»

Якщо стисло, нічого конкретного. Національний поштовий оператор поки що не прокоментував цієї ситуації, якщо не брати до уваги відповіді команди служби підтримки, які прямо підтверджують сам факт «тимчасових затримок в обробці відправлень на сортувальних центрах у зв’язку зі збільшенням кількості відправлень». Власне, нижче наводимо одну з нещодавніх шаблонних відповідей працівників служби підтримки «Укрпошти» на скаргу клієнта з приводу затримки в доставці.

«Вітаємо! Дійсно, у зв’язку зі збільшенням кількості відправлень наразі присутні тимчасові затримки в обробці відправлень на сортувальних центрах. Колеги докладають максимум зусиль для прискорення доставки відправлень.

Ми розуміємо Ваше невдоволення, приносимо вибачення за незручності. Найближчим часом ситуацію буде виправлено та відправлення поїдуть за маршрутами. Очікуйте, будь ласка, на оновлення статусів у трекінгу.

команда Укрпошти»

В «Укрпошті» не коментують, що саме спричинило поточні затримки в обробці відправлень. Терміни повного усунення проблем наразі також невідомі. На початку квітня «Укрпошта» заявила про плани повністю автоматизувати сортування посилок у 2024 році та запуск першого конвеєру на 64 напрями (його виготовлення та налаштування зайняло 5 місяців). Згідно із повідомленням поштового оператора, одна смуга може сортувати понад 150 000 посилок на добу, що у 8 разів більше, ніж працівники «Укрпошти» обробляли вручну раніше.