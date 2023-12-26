«Укрпошта» запустила доставку міжнародних відправлень до України залізницею

«Укрпошта» та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та «Укрзалізницею»запустили нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну. В той час як авіасполучення заблоковано через війну, а вантажні перевезення автотранспортом обмеженні через страйки в Польщі та Словаччині, налагоджено доставку міжнародних відправлень з-за кордону в Україну залізницею.

Починаючи з 2002 року «Укрпошта» вперше приймає імпортну міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами. Нове рішення стало можливим завдяки «Укрзалізниці» та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером Укрпошти при доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.

В умовах, що склалися, доставка залізницею дозволяє «Укрпошті» перетинати кордон, незважаючи на форсмажорні ситуації. Також це дозволить доставляти підвищені пікові обсяги після сезонних розпродажів на міжнародних торгівельних майданчиках. На відміну від автомобільних шляхів, при доставці залізницею посилки долають кордон за 1 добу.

В першій тестовій доставці залізницею, Omniva та «Укрпошта» сумісно доставили 3 вагони із практично 80 тис. посилок клієнтів зі світових маркетплейсів.