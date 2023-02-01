«Укртелеком» запустив безплатні Wi-Fi-зони, які працюють за відсутності енергоживлення – мережа охоплює Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків

Оператор «Укртелеком» повідомив про запуск безплатних мереж Wі-Fі для доступу в інтернет, які будуть працювати у великих містах під час тимчасової відсутності електроживлення. Наразі мережа безплатних публічних Wi-Fi-зон від «Укртелеком» доступна у п’яти містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Мережі створені у тих місцях, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи.

«У час війни ми всі гуртуємось і допомагаємо один одному. Як телекомоператор ми теж шукаємо рішення, щоб люди могли скористатися інтернетом у місті, коли його немає вдома. Тому, маючи певні можливості, впроваджуємо різні ініціативи. Адже вільного інтернету навряд чи буде забагато. Проєкт вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів – одна з таких ініціатив. Для нас важливо, щоб українці у цей час випробувань залишались на зв’язку з близькими, рідними, колегами», — каже директор розвитку масового сегмента «Укртелекому» Денис Захаренко.

Нині у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові вже працюють близько 700 публічних Wi-Fi-зон. Назва мережі – UKRTELECOM_FREE. Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що саме тут за потреби можна безплатно скористатися інтернетом навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

Бездротова мережа працює із середнім радіусом до 10 метрів від телекомунікаційної шафи та забезпечує швидкість з’єднання до 20 Мбіт/с. Фактична швидкість та радіус залежать від кількості споживачів, що одночасно користуються доступом, та технічних параметрів пристрою споживача.

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Ознайомитися з переліком адрес, де доступні мережі UKRTELECOM_FREE, можна на сайті «Укртелекому».