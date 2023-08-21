Новини Новини 21.08.2023 о 17:46

«Укрзалізниця» показала оновлені плацкартні вагони ─ з індивідуальним освітленням, кондиціонером та розетками

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Вадим Карпусь

Автор новин

«Укрзалізниця» показала оновлені плацкартні вагони ─ з індивідуальним освітленням, кондиціонером та розетками

«Укрзалізниця» поділилася зображеннями оновленого інтер’єру плацкартних вагонів поїзда №7/8 Київ-Чернівці. Зазначається, що компанія провела модернізацію найбільш соціального сегмента рухомого складу.

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«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

Капітально-відновлювальний ремонт вагонів проводили на власних потужностях «Укрзалізниці». Після модернізації ці вагони отримали сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та якісне освітлення з можливістю індивідуального керування. Також на зображеннях можна бачити розетки біля спальних місць, що дозволить в дорозі зарядити мобільні гаджети. Про наявність мережі Wi-Fi у вагонах не повідомляється.

«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

«У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення», ─ зазначають в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

Поки не повідомляється, чи будуть аналогічним чином модернізовані вагони інших потягів.

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