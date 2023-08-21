«Укрзалізниця» показала оновлені плацкартні вагони ─ з індивідуальним освітленням, кондиціонером та розетками

«Укрзалізниця» поділилася зображеннями оновленого інтер’єру плацкартних вагонів поїзда №7/8 Київ-Чернівці. Зазначається, що компанія провела модернізацію найбільш соціального сегмента рухомого складу.

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Капітально-відновлювальний ремонт вагонів проводили на власних потужностях «Укрзалізниці». Після модернізації ці вагони отримали сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та якісне освітлення з можливістю індивідуального керування. Також на зображеннях можна бачити розетки біля спальних місць, що дозволить в дорозі зарядити мобільні гаджети. Про наявність мережі Wi-Fi у вагонах не повідомляється.

«У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення», ─ зазначають в «Укрзалізниці».

Поки не повідомляється, чи будуть аналогічним чином модернізовані вагони інших потягів.