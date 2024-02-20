Unbound на честь 30-річчя Need for Speed отримає другий рік підтримки з новими режимами, натхненними іншими іграми серії

Цього року серії NFS виповнюється 30 років, тож Electronic Arts розщедрилася на ще один рік підтримки актуальної нині Need for Speed Unbound, контент якої буде присвячено колишнім іграм видатної серії.

Спадщина NFS для кожного з вас означає різні речі. Дехто з вас був там, де все починалося, на Road and Track (перша частина гри). Хтось пам’ятає, як бився з Eastsiders в Олімпік-Сіті (NFS Underground) чи проривався крізь Чорний список у Рокпорті (Most Wanted). Або ви, можливо, почали грати зовсім недавно. Поспішаючи вдень і ризикуючи вночі в Палм-Сіті (Unbound). Незалежно від того, що ви пам’ятаєте, нас усіх об’єднує любов до NFS, і ми хочемо створити нові спогади протягом наступних 12 місяців.

Наступного року планується додати чотири нових томи контенту, кожен з яких виходитиме кожні кілька місяців, з принаймні одним новим основним режимом, доданим до кожного тому. Обіцяють більше подій, більше випробувань, нового контенту, звань, які можна заробити, та нового прогресу, за яким можна гнатися. Також щонайменше два нових повністю кастомізованих автомобілі в рамках Speed Pass, це мають бути якісь культові для серії NFS авто, як-от BMW M3 з Most Wanted.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!