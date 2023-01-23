В Антарктиді відстежили нову (66-ту) колонію імператорських пінгвінів за скупчення їхніх екскрементів з космосу

Вчені виявили нову колонію імператорських пінгвінів в Антарктиді за допомогою супутників, які показали скупчення екскрементів птахів. Колонія, як і інші, стикається з загрозою існування через зміну клімату.

Британська антарктична служба оголосила про існування раніше невиявленої колонії імператорських пінгвінів в одній із найвіддаленіших і важкодоступних частин Антарктиди. Вчені помітили колонію — 66-ту, знайдену на континенті — порівнявши супутникові зображення, зроблені місією Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства та супутником Maxar WorldView-3.

На фотографії коричневі плями контрастують з абсолютно білим льодом і снігом у Верлегер-Пойнт, Західна Антарктида, — це накопичений послід, залишений морськими птахами.

Протягом останніх 15 років Британська антарктична служба шукала нові колонії пінгвінів, використовуючи супутникові зображення, щоб виявити ознаки плям екскрементів. З усіх відомих людям колоній в Антарктиді рівно половину було знайдено саме за допомогою супутників.

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“Це чудове відкриття, але ця колонія невелика і знаходиться в регіоні, який сильно постраждав від нещодавньої втрати морського льоду”, — сказав доктор Пітер Фретвелл, один із вчених, які керували дослідженням.

Як зазначає The Guardian, імператорські пінгвіни — єдині відомі пінгвіни, які розмножуються на льоду. Це робить їх особливо вразливими до зміни клімату. Птахам потрібно, щоб лід навколо колоній протримався з квітня до вересня, аби їхнє потомство мало достатньо часу для того, щоб вирости.

“Якщо лід розпадеться до цього, пташенята впадуть у воду і потонуть або замерзнуть”, — сказав Фретвелл виданню.

Одне з нещодавніх досліджень прогнозувало, що до 2100 року чисельність імператорських пінгвінів скоротиться приблизно на 86%, якщо світ не знайде спосіб обмежити глобальне потепління до 1,5°C Якщо ж країни виконають цілі Паризької угоди, то чисельність імператорських пінгвінів скоротиться приблизно на 31%.

Джерело: Engadget, The Guardian