В Австралії розпочали будівництво найбільшого у світі радіотелескопа SKA – він допоможе у вивченні раннього Всесвіту та темної енергії

Австралія розпочала будівництво своєї частини радіотелескопа в рамках міжнародного проєкту Square Kilometer Array (SKA). За задумом авторів проєкту, спільними зусиллями вдасться створити найбільший у світі радіоінтерферометр.

Австралійська частина системи – SKA-Low – включатиме масив із 131 072 антен, розташованих у західній частині країни. Це буде 512 груп з 256 «деревоподібних» антен у кожній із них. Діаметр центрального ядра складе 1 км. Від нього розходитимуться три спіралеподібні рукави з групами антен. Максимальна відстань між двома найдальшими станціями становитиме 65 км, а площа всієї конструкції – 400 тис. м2. Як випливає з назви SKA-Low, масив фокусуватиметься на низькочастотних сигналах. Очікується, що він буде у 8 разів чутливішим, ніж існуючі телескопи, і зможе картографувати космос приблизно в 135 разів швидше.

У Південній Африці планується побудувати масив із 197 звичайних «тарілок». Ця частина під назвою SKA-Mid зосередиться на вивченні сигналів у середньому діапазоні спектра.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Австралійський сегмент є спільним проєктом спеціальної організації SKA Organization та Національної організації наукових та промислових досліджень Співдружності (CSIRO). Очікується, що комбіновані антенні грати, спочатку задумані у 1991 році, змінять радіоастрономію. Новий масивний радіотелескоп дозволить спостерігати та вивчати ранні етапи розвитку Всесвіту, може дати нове уявлення про формування перших зірок. Також він має допомогти дослідити темну енергію та її потенційний вплив на космічне розширення. Надзвичайно висока чутливість може бути навіть корисною при пошуку позаземного життя, хоча роздільна здатність обмежуватиме найбільш детальні пошуки відносно близькими зірками. Директор доктор Сара Пірс сказала, що телескопи можуть виявити радар аеропорту на планеті «в десятках світлових років від нас».

Джерело: Engadget