В Червоному морі перерізано інтернет-кабелі, що зв’язують Азію з Європою

В Червоному морі було перерізано 3 телекомунікаційні кабелі, які забезпечують роботу глобальної мережі інтернет. Мова йде про лінії на маршруті, який називають критичним для передачі даних між Азією та Європою. Пошкодження вплинуло на 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід.

Компанія Seacom, яка обслуговує Джібуті, заявила, що «початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря».

Минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати інтернет-кабелі. Однак після пошкодження кабелів хусити заперечують диверсію зі свого боку. Вони звинуватили в пошкодженнях військові операції Великої Британії та США, не надавши жодних доказів.

Компанія Seacom повідомила, що перенаправляє трафік, який може змінити, хоча деякі сервіси не працюють. Водночас Tata Communications, яка є частиною індійського конгломерату і стоїть за лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що «ініціювала негайні та відповідні заходи щодо виправлення ситуації» після того, як лінія була перервана.

Джерело: news.sky

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