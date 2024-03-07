В грі Dragon’s Dogma 2 покажуть живі сцени приготування м’яса на вогнищі

За 2 тижні очікується вихід гри Dragon’s Dogma 2. Перебуваючи в таборах, гравці зможуть приготувати їжу, як це буває в багатьох рольових іграх. Відповідні кадри опублікували заздалегідь.

У випадку Dragon’s Dogma 2 м’ясо на вогнищі виглядало дуже реалістичним, через що серед шанувальників точилися дискусії – справжнє воно чи результат якісної комп’ютерної графіки. Навіть PlayStation не змогла остаточно визначитися і запустила опитування в соціальній мережі X.

Тепер компанія Capcom заявила, що шипляче м’ясо в Dragon’s Dogma 2 цілком справжнє. В інтерв’ю японському сайту 4Gamer режисер гри Хідеакі Іцуно заявив, що ці сцени приготування м’яка є зафільмованими реальними сценами, а не CGI.

Він уточнив, що команда кілька місяців обговорювала, що цікавого можна продемонструвати в кемпінгу. Зрештою вирішили показати приготування м’яса. Але замість витрачання грошей на дорогу комп’ютерну графіку зі смаженням м’яса врешті вирішили витратити таку ж суму на справжнє м’ясо. Як наслідок, кожен вид м’яса, який можна приготувати в грі на грилі, має окреме відео приготування.

Гра Dragon’s Dogma 2 вийде 22 березня на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.

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Джерело: eurogamer

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