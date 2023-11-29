Dragon’s Dogma 2 вийде 22 березня 2024 року. З антипіратським захистом Denuvo

Capcom продемонструвала два трейлери Dragon’s Dogma 2. Перший розкриває дату релізу 22 березня, ще один є демонстрацією геймплею.

Релізний трейлер починається з катсцени у під час свята у палаці (або добре обставленій таверні), продовжується прольотом дракона і надалі доволі органічно змішує постановчі кадри з ігровим процесом. Інформація про дату виходу з’являється в кінці, як і платформи, на яких вийде Dragon’s Dogma 2 — PS5, Xbox Series X|S та ПК (Steam).

У геймплейному 13-хвилинному відео дебютував новий клас — трикстер. Схоже він належить до класу шахраїв, але схожий на некроманта з додатковими можливостями, передає The Verge. Замість того, щоб використовувати мертві тіла для підживлення армії міньйонів, трикстер використовує кадило — і чаклує над фігурами з диму, які змусять ворогів битися один з одним.

На Steam вже пропонуються дві версії гри: стандартна за 2199 грн, та Deluxe Edition за 2499 грн. Там повідомляється, що буде використовуватися система антипіратського захисту Denuvo. Вказано, що ліміт активацій — 5 ПК протягом дня. Української мови не буде, ні голосу, ні тексту.

Системні вимоги: