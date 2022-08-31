В офісі Simcord в Мукачево пройшов обшук – компанія каже про незаконність дій правоохоронців (не було рішення суду) та звернулась до ДБР

Днями в офісі одного з резидентів Закарпатського IT-кластера у Мукачево пройшов обшук. В Кластері зазначили, що обшук був незаконним та проводився «без жодних офіційних документів».

Пізніше з’явилися додаткові подробиці щодо цього інциденту. Як стало відомо, подія сталася 25 серпня. Правоохоронці прийшли з обшуком до компанії Simcord, яка переїхала з Харкова до Мукачева після початку повномасштабного російського вторгнення. Засновник компанії Олександр Кудь надав фотографії з місця події, на яких видно людей у формі та зі зброєю. Також він розповів, обшук проводили представники карного розшуку з Ужгорода.

«Прийшли без рішення суду, зупинили роботу підприємства, налякали співробітників, хотіли конфіскувати комп’ютери. Наші юристи повідомили про це свавілля в ДБР. У цілому, неприємна ситуація, виходить, що ми поїхали з Харкова від війни в Мукачево, а тут нас свої ж добивають!», — зазначив Олександр Кудь.

Згодом компанія Simcord надала додаткову інформацію про інцидент. Зазначається, що в офіс в Мукачево «увірвалися близько 15 невстановлених осіб в масках та з вогнепальною зброєю в руках». При цьому візитери начебто не мали розпізнавальних знаків (шевронів) та були в одязі, схожому на форму співробітників поліції. Вони представилися Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області та були «на чолі з начальником відділу карного розшуку ГУНП в Закарпатській області (оперуповноваженим) — Крілем Ігорем Богдановичем».

Як зазначають в компанії, правоохоронці супроводжували свій візит криками та лайкою, застосовували психологічний та фізичний вплив й тиск. При цьому вони не мали судового рішення чи будь-яких інших документів, які б надавали підстави для проведення обшуку, та начебто не повідомили про причини та підстави візиту. Однак люди в формі вільно переміщувалися територією офісу, оглядали робочі місця працівників, столи, тумби та шафи, а також документи та комп’ютерну техніку. Разом з тим правоохоронці не фіксували свої дії на камеру та не запрошували понятих.

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«Усіх працівників почали витягувати з робочих місць, відбирати особисті телефони та шикувати обличчям до стіни, без жодного роз’яснення їхніх прав, обмеживши їхню свободу та заборонивши їм вільне пересування, не говорячи про інші допущені порушення їхніх прав і свобод як громадян України. Тим самим було повністю паралізовано та заблоковано роботу компанії, чим завдано суттєвих збитків», — зазначають у Simcord.

Після цього інциденту представники компанії звернулись на «гарячу лінію» ДБР з цього приводу. За даними Simcord, наразі триває відповідна перевірка.

Джерело: dou