В російському єйську знищено 120 «Шахедів» та інших БПЛА — уточнені дані ВМС ЗСУ про удари в ніч на 21 червня

Військово-морські сили ЗСУ уточнили дані щодо удару по складах БПЛА в російському єйську в ніч на 21 червня. За новою інформацією, знищено 120 безпілотників, «Шахедів» та інших, а також інструктори та технічний персонал бази.

Отже, силами та засобами ВМС ЗСУ та СБУ, були уражені об’єкти на полігоні 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859) у єйську, в краснодарському краї росії. Центр навчав військових держави-агресора використовувати різні види БПЛА. Внаслідок ударів знищені:

Дронів Shahed-136 («Герань-2») – 20

Ударних дронів «Ланцет» – 50

Розвідувальних дронів «ZALA» – 40

Розвідувальних дронів «SuperCam» — 10

Наслідки удару підтверджує ефектне порівняння супутникових фото до та після. Руйнування дійсно здаються масштабними.

Раніше ВМС підтвердили знищення складу «Шахедів» та супутньої інфраструктури. Уражено місця зберігання та підготовки до застосування БПЛА, навчальні корпуси, пункти управління та зв’язку розрахунків безпілотників. Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал обслуговування пусків БПЛА та курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України.

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