В Seeds of Bravery починають приймати заявки від стартапів на отримання грантів до €50 тис.

Наприкінці минулого року повідомлялося про запуск нової ініціативи Seeds of Bravery (UASEEDs), спрямованої на підтримку української технологічної екосистеми. А тепер в рамках цієї платформи розпочинається відбір стартапів за 5 напрямами з різними можливостями.

Бізнес та інноваційні послуги

Гранти до €10 тис.

Мета – вдосконалення бізнес-моделей, планів та стратегій зростання. Окрім фінансової підтримки, бенефіціари також можуть приєднатися до спільнот інвесторів та акселераторів як в Україні, так і в ЄС, отримати доступ до заходів з пошуку партнерів, а також можливість скористатися безкоштовними квитками на міжнародні технологічні конференції.

Інноваційне підприємництво

Гранти до €25 тис.

Мета – підтримка безперервності бізнесу та створення компаній під керівництвом жінок. Бенефіціари також отримають доступ до широкого спектру активностей, включаючи пошук партнерів з ЄС та світових технологічних спільнот, мереж інвесторів та акселераторів, 2-тижневої онлайн-програми Market Fast Track та спеціалізованого тренінгу для жінок-підприємців.

Інкубатори глибоких технологій

Гранти до €25 тис.

Мета – підтримка стартапів на ранніх стадіях для проведення тестування користувачів або попиту, валідації прототипів та інших ключових інноваційних завдань, що передують виходу на рівень MVP. Окрім фінансової підтримки, програма також пропонує нефінансові переваги, які включають знайомство зі зростаючою технологічною спільнотою ЄС та світу, участь у програмі прискореного виходу на ринок, вступ до спеціалізованого Deep Tech акселератору, а також доступ до мережі інвесторів та акселераторів.

Відбудова України

Гранти до €25 тис.

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Мета – розвивати інноваційні продукти/послуги для швидкої відбудови післявоєнної України. Програма націлена на технологічні МСП з рівнем технологічної готовності (TRL) 7 або вище. Підтримка розширюється шляхом пошуку партнерів, програми Market Fast Track, Digital and Deep Tech Booster (3-місячної програми акселерації та менторства), Funding Lab (тренінгів з написання проєктних заявок та пітчингу для покращення доступу до фінансування), Finance Booster (4-тижневої програми інвестиційної готовності) та доступу до потужної мережі інвесторів та акселераторів.

Масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій

Гранти до €50 тис.

Мета – масштабування прототипів, які успішно пройшли пілотний запуск, та розширення ринкового охоплення для компаній з TRL 7 або вище. Нефінансові послуги включають можливість отримання технологічних квитків до коворкінгів та релевантних конференцій по всьому світу, доступ до інвесторів та акселераторів, Market and Legal Lab (юридичні послуги для стартапів, що виходять на ринки ЄС та світу), Finance Booster, Funding Lab, знайомство зі світовими технологічними спільнотами, а також низку спеціалізованих лабораторій та програм (таких як Digital and Deep Tech Booster та спеціалізований тренінг для жінок-підприємниць).

Дізнатися подробиці про проєкт Seeds of Bravery та подати заявки на гранти можна за наступним посиланням.