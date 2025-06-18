В Tinder акція «Приведи друга на побачення» — режим Double Date впроваджує спілкування більш ніж удвох

Tinder

Популярна платформа знайомств Tinder, здається, вирішила втілити жарти про друга та інших сторонніх на побаченні. Назва Double Date, або «Подвійне побачення», говорить сама за себе.

Тепер можна провести пальцем по екрану зі своєю найкращою подругою чи другом та знайти ідеальну пару для пари. За допомогою «Подвійного побачення» можна створити до 3 пар друзів та знайти інші. Ці пари будуть відображатися у розділі Discovery так само як і окремі профілі — з тією різницею, що обидві людини з Double Date відображатимуться поруч для перегляду.

У програмі можна відкрити чат для чотирьох з іншою парою. Також можна провести пальцем праворуч по людині з вашої пари та відкрити окреме особисте повідомлення для прямого зв’язку. Нова функція може допомогти зменшити тривожність та відчуття тиску, пов’язані зі знайомствами на самоті, створюючи комфортнішу атмосферу для всіх учасників. Спілкування у компанії у багатьох випадках здатне «розтопити кригу» скутості.

Щоб скористатися можливістю, потрібно натиснути позначку Double Date на екранах Discovery або Messages. Можливо запросити до 3 друзів, щоб створити дві пари та шукати інші подвійні побачення. Функція доступна для користувачів Android, iOS та сайту, але на окремих ринках, глобальний реліз очікується у липні. Оскільки Double Date зараз перебуває на стадії тестування, преміумфункції та переваги підписки (Boosts, Super Likes тощо) наразі несумісні.

Джерело: TheTechOutlook