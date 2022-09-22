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В Україні найчастіше шукають Frontend-фахівців і тестувальників, у Польщі — Backend-фахівців [+порівняння зарплат]

В Україні найчастіше шукають Frontend-фахівців і тестувальників, у Польщі — Backend-фахівців [+порівняння зарплат]

Сайт з вакансіями в ІТ-сфері No Fluff Jobs проаналізував зміни, що відбулись у цій галузі в Україні та Польщі у першій половині 2022 року, та поділились результатами експертизи. Автори виділили головні тренди на цих двох ринках, а також зробили графіки, які порівнюють як типи контрактів окремо в Україні і окремо в Польщі, так і зарплати на підставі таких самих контрактів у цих двох країнах.

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Популярні технології програмування — в Україні та Польщі

Згідно з дослідженням No Fluff Jobs, Frontend-фахівці є найзатребуванішими серед програмістів в Україні, і це добре видно по зарплатах. Найзатребуваніші спеціалізації в Україні: Frontend, Testing, Backend, UX та Project Management. Водночас найчастіше у вимогах до володіння технологіями зазначають React, потім — JavaScript, Python, Java та PHP.

Водночас у Польщі зросла кількість вакансій для початківців. У першому півріччі 2021 року таких вакансій було 6,7%, а в першому півріччі 2022-го їхня кількість зросла майже у 2,5 раза і становила вже 15,03% від усіх вакансій. Порівняно з Польщею, в Україні ситуація з вакансіями для початківців є гіршою, більшість компаній призупинили наймання фахівців із мінімальним досвідом.

Зарплати програмістів — в Україні та Польщі

Медіана нижнього та верхнього рівнів зарплати в Україні для Frontend-фахівців, що працюють за трудовим, договором коливається від ​​13 900 до 20 800 злотих брутто, у Польщі — від 11 500 до 17 000 злотих брутто. Медіана у випадку роботи за B2B- контрактом (аналог українського ФОПа) — від 16 000 до 22 400 злотих нетто в Україні та від 15 000 до 21 800 злотих нетто + ПДВ у Польщі.

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Компанії, що наймають в Польщі, готові найбільше платити Backend-фахівцям — таким спеціалістам пропонують від 12 000 до 18 000 злотих брутто за трудовим договором та від 16 000 до 23 000 злотих нетто + ПДВ за В2В-контрактом. В Україні — від 10 600 до 18 500 злотих брутто за трудовим договором та від 13 800 до 20 500 злотих нетто за B2B-контрактом.

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Fullstack-фахівці в Україні за трудовим договором заробляють від 10 600 до 18 500 злотих брутто, а в Польщі — від 11 000 до 17 000 злотих брутто. Водночас за B2B-контрактом такі фахівці отримують від 16 100 до 22 400 злотих нетто в Україні та від 15 000 до 21 500 злотих нетто + ПДВ у Польщі.

Різні рівні зарплат у випадку роботи за B2B-контрактом пов’язані з нюансами оподаткування. У Польщі приватні підприємці сплачують 23% ПДВ, які також покриває роботодавець. В Україні більшість IT-фахівців працевлаштовуються як ФОПи (третя група) і не мають сплачувати ПДВ. Тому загальна вартість працевлаштування програміста з України за B2B-контрактом навіть при вищих зарплатах все одно є нижчою, ніж у Польщі.

Вакансій віддаленої роботи

Дедалі частіше з’являються вакансії, що передбачають цілком дистанційну роботу. У 2021 році таку модель пропонували у 52,6% оголошень, а цього року — вже у 71,8%. Дослідження No Fluff Jobs показує, що аж 96% ІТ-спеціалістів хочуть працювати дистанційно або принаймні гібридно.

  • No Fluff Jobs — сайт із вакансіями для пошуку роботи для фахівців у IT-сфері, де в кожному оголошенні працедавці вказують “зарплатні вилки”. На сайті можна знайти вакансії в Польщі, Україні, Угорщині, Чехії та Словаччині, а також дистанційну роботу. У 2021 році тільки в Польщі було опубліковано понад 90 тисяч вакансій.

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