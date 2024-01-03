В Україні зросла вартість ID паспорта та інших документів

Подорожчання послуг МВС (вартість практичного й теоретичного іспитів, а також водійського посвідчення) — не єдині зміни для українців у 2024 році; із 1 січня, як з’ясувалося, також здорожчало виготовлення низки головних документів, включно з ID паспортом.

Минулого разу вартість адмінпосуг, пов’язаних з оформленням паспортів, переглядали рік тому — і тоді запевняли, що «вартість нетермінового оформлення паспортів не змінюватиметься протягом дії воєнного стану та 6 місяців після його скасування», але, як виявилося, це не стосувалося вартості бланків. В Державній міграційній службі (ДМСУ) пояснили, що «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів, та окремо зазначили, що, як і раніше, видача паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше після досягнення 14-річного віку — безоплатна.

Як змінилася вартість оформлення ID паспорта та інших документів з 1 січня 2024 року

Документ Вартість до 31.12.2023 Вартість з 1.01.2024 Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше безплатно безплатно Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів Загальна вартість – 820 грн. (496 грн. – вартість адмінпослуги та 324 грн. – вартість бланка) Загальна вартість – 874 грн. (496 грн. – вартість адмінпослуги та 378 грн. – вартість бланка) Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів Загальна вартість – 450 грн. (126 грн. – вартість адмінпослуги та 324 грн. – вартість бланка) Загальна вартість – 504 грн. (126 грн. – вартість адмінпослуги та 378 грн. – вартість бланка) Посвідка на тимчасове проживання в Україні Загальна вартість – 918 грн. (452 грн. – вартість адмінпослуги та 432 грн. – вартість бланка, 34 грн. – державне мито) Загальна вартість – 1056 грн. (452 грн. – вартість адмінпослуги та 570 грн. – вартість бланка, 34 грн. – державне мито) Посвідка на постійне проживання в Україні Загальна вартість – 1013 грн. (496 грн. – вартість адмінпослуги та 432 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито) Загальна вартість – 1151 грн (496 грн. – вартість адмінпослуги та 570 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито) Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон Загальна вартість – 5337 грн. (452 грн. – вартість адмінпослуги та 4800 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито). Загальна вартість – 6867 грн (452 грн. – вартість адмінпослуги та 6330 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито).

Додатково зазначається, що ті, хто оплатив адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2023, отримають документи за старою ціною. Тим же, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але не встиг подати заяву, доведеться доплати за актуальними тарифами на момент подання заяви.

Днями ДМСУ опублікувала інфографіку про кількість біометричних паспортів, оформлених у грудні 2023 року: ID-карток видали понад 101 тис. (на рівні грудня 2022 року), а закордонних паспортів — понад 175 тис. (менше на 33%).

Актуальна вартість документів — на ілюстраціях