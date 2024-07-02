Vaio Vision+ 14 — найлегший у світі портативний 14-дюймовий монітор за ціною $340

Vaio оголосила про створення найлегшого у світі портативного монітора. Новий Vaio Vision+ 14 важить лише 325 г та має товщину 3,9 мм (в найтоншому місці). При цьому виробник заявляє про міцну конструкцію та пристойні характеристики.

Портативний монітор Vaio Vision+ 14 має 14-дюймову панель з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів (співвідношення сторін 16:10). Дисплей забезпечує “високу яскравість, широкі кути огляду, широку колірну гамму”, але конкретні параметри не зазначаються. Також повідомляється про антивідблискове покриття. Пристрій отримав 2 порти USB Type-C, в тому числі з наскрізним PD. Для роботи монітора достатньо лише 10 Вт енергії, але для наскрізного PD і зарядки ноутбука рекомендується не менше 65 Вт.

Новинка має розміри 312,0×211,1х3,9~12,4 мм. В ширшій частині розмістились роз’єми, електронні компоненти та підставка, яка дозволяє встановити дисплей горизонтально поруч з ноутбуком. За необхідності Vaio Vision+ 14 можна розмістити над дисплеєм ноутбука. В комплект постачання входить захисний чохол. Він додає розмірів (334×222 мм) та ваги дисплея, адже сам лише чохол важить більше, ніж дисплей – 440 г. А загальна вага збільшується до 765 г. Проте виробник заявляє про високу довговічність новинки, так що можна наважитися покласти Vaio Vision+ 14 в сумку до ноутбука без захисного чохла.

Портативний дисплей Vaio Vision+ 14 надійде у продаж в Японії за ціною близько $340. Інформація про ціни та строки початку продажу в інших регіонах поки не повідомляється.

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Джерело: tomshardware

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