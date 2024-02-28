Вакансія на ITC.ua: позаштатний автор оглядів автомобілів

Шукаємо в команду позаштатного автора оглядів та статей на автомобільну тематику. Потрібна людина, яка щиро захоплюється автомобілями, вміє писати цікаві тексти в різних форматах (насамперед огляди), і палає бажанням це робити на найбільшому українському сайті про IT з найбільш небайдужою та найактивнішою аудиторією.

Автору потрібно буде робити 4-5 тест-драйвів на місяць, пропонувати теми та автоновинки на огляди, самостійно домовлятися з автосалонами, фотографувати автівки, оформлювати матеріал на сайті.

Ви наша людина, якщо:

у вас є досвід написання текстів та оглядів автомобілів для профільного медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);

ви стежите за новинами автоіндустрії в Україні та світі;

ви цікавитеся відповідними темами, вмієте писати просто про складне;

у вас легке перо, ви не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Ваш ідеальний бекграунд:

Від двох років роботи журналістом у профільних медіа.

У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.

Ви чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати технічний текст з англійської.

Ви системно мислите, можете відокремити головне від другорядного.

Вам подобається розбиратися в нових темах, ви вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет.

Відправити резюме на вакансію можна в Telegram, або на цю адресу електронної пошти.

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