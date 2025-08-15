Вчені показали роботів, які спускатимуться у глибини Марса та Місяця

Carlos Pérez-del-Pulgar

Міжнародна група дослідників представила спеціалізованих роботів, які, як очікується, зможуть здійснювати спуск у надра на Марсі та Місяці.

Випробування роботизованих систем проводились на іспанському острові Лансарот. У рамках випробувань одна роботизована система допомагала іншій здійснювати спуск вертикальною шахтою до підземної печери.

Внаслідок вивержень вулканів часто залишаються так звані “лавові тунелі”. Вони утворюються, коли потоки лави протікають під затверділим, остиглим поверхневим шаром, створюючи канали, що залишаються пустими по завершенні виверження.

Спостереження за допомогою супутників виявили лавові тунелі під поверхнею Марса та Місяця. Ці підземні тунели можуть стати ідеальним місцем для будівництва наукових баз у рамках майбутніх місій. Вони захищатимуть перших астронавтів та колоністів від космічних променів, сонячної радіації та мікрометеоритів.

“Це може бути дуже підходящим місцем для пошуку слідів життя, а також для розміщення довкілля людини”, — переконаний робототехнік з Університету Малаги в Іспанії Карлос Перес-дель-Пульгар.

Карлос Перес-дель-Пульгар та його колеги розробили стратегію перевірки здатності роботизованих систем дослідити лавову печеру на острові Лансарот. Стратегія іспанських науковців складається з чотирьох етапів. Спочатку два ровери картографували поверхню біля входу в печеру. Після від одного з них відділився невеликий зонд типу “кубсат”, який був спущений ровером у печеру для створення докладної тривимірної карти входу. Марсоходи використовували її для планування оптимального маршруту спуску.

Як зазначив Карлос Перес-дель-Пульгар, наступний етап виявився найскладнішим. Ровери мали працювати автономно один від одного. Менший прикріпився до більшого і почав спуск у печеру. Потім марсохід відокремився і проїхав 235 метрів нерівною місцевістю, створюючи тривимірну карту тунелю. Керівник дослідження також зазначив, що за необхідності дослідження великих печерних систем, ключовою проблемою буде саме підтримка надійного зв’язку, оскільки радіохвилі не проходять через гірські породи.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Science Robotics

Джерело: Nature