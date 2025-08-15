banner
Новини Технології 15.08.2025 comment views icon

Вчені показали роботів, які спускатимуться у глибини Марса та Місяця

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Вчені показали роботів, які спускатимуться у глибини Марса та Місяця
Carlos Pérez-del-Pulgar

Міжнародна група дослідників представила спеціалізованих роботів, які, як очікується, зможуть здійснювати спуск у надра на Марсі та Місяці.

Випробування роботизованих систем проводились на іспанському острові Лансарот. У рамках випробувань одна роботизована система допомагала іншій здійснювати спуск вертикальною шахтою до підземної печери.

Внаслідок вивержень вулканів часто залишаються так звані “лавові тунелі”. Вони утворюються, коли потоки лави протікають під затверділим, остиглим поверхневим шаром, створюючи канали, що залишаються пустими по завершенні виверження. 

Вчені показали роботів, які спускатимуться у глибини Марса та Місяця
Менший марсохід залишається прикріпленим до більшого, поки той спускається до лавової печери/Carlos Pérez-del-Pulgar

Спостереження за допомогою супутників виявили лавові тунелі під поверхнею Марса та Місяця. Ці підземні тунели можуть стати ідеальним місцем для будівництва наукових баз у рамках майбутніх місій. Вони захищатимуть перших астронавтів та колоністів від космічних променів, сонячної радіації та мікрометеоритів.

“Це може бути дуже підходящим місцем для пошуку слідів життя, а також для розміщення довкілля людини”, — переконаний робототехнік з Університету Малаги в Іспанії Карлос Перес-дель-Пульгар. 

Карлос Перес-дель-Пульгар та його колеги розробили стратегію перевірки здатності роботизованих систем дослідити лавову печеру на острові Лансарот. Стратегія іспанських науковців складається з чотирьох етапів. Спочатку два ровери картографували поверхню біля входу в печеру. Після від одного з них відділився невеликий зонд типу “кубсат”, який був спущений ровером у печеру для створення докладної тривимірної карти входу. Марсоходи використовували її для планування оптимального маршруту спуску. 

Як зазначив Карлос Перес-дель-Пульгар, наступний етап виявився найскладнішим. Ровери мали працювати автономно один від одного. Менший прикріпився до більшого і почав спуск у печеру. Потім марсохід відокремився і проїхав 235 метрів нерівною місцевістю, створюючи тривимірну карту тунелю. Керівник дослідження також зазначив, що за необхідності дослідження великих печерних систем, ключовою проблемою буде саме підтримка надійного зв’язку, оскільки радіохвилі не проходять через гірські породи.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Science Robotics

Джерело: Nature

Популярні новини

arrow left
arrow right
Апарат NASA для пошуку води на Місяці втрачений через день після запуску
Персеїди в Україні: як побачити зорепад в ніч на 13 серпня
Найдовше сонячне затемнення століття вже скоро — коли станеться і де спостерігати
Виживання на Місяці по-китайські: вода, паливо та кисень лише з грунту та сонячного світла
NASA знайшла на Марсі "корал" віком у мільярди років
Нова технологія зробить роботів спритними, як люди, і вони не послизнуться
Світ навпаки: робот з ШІ пише листи вручну, а люди розучилися
Вчені з'ясували, чому ровери NASA постійно застрягають на інших планетах
Найкоротший день в історії очікують вже цього літа
Земля, Марс, Венера та невідома планета гармонійно “вальсували” навколо Сонця, — моделювання на спостереженнях екзопланет
Стрімінг 4K з Місяця: NASA тестує швидкісний лазерний зв’язок
Краще надихатися пилу з Місяця, ніж брудного повітря з Землі, — вчені
Перший футбольний матч між роботами — вони поводилися як малюки
NASA розкрила таємницю «павуків» на Марсі
Привіт, Horizon! Ці роботи «ростуть» і «лікуються», «поїдаючи» інших
Сонечко, вибач: Марс «загуляв» з іншою зіркою на небі
Цей робот працює автономно і безперервно — доки є батарейки на складі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати