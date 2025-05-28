Місячні шахтарі: у США показали комбайн для збору гелію-3

Interlune

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Американський стартап Interlune представив повноцінний прототип місячного комбайну для збору гелію-3 (3He), який у дефіциті на Землі, однак у достатній кількості на нашому супутнику.

У 2008-2009 роках у США офіційно визнали дефіцит (3He) — стабільного ізотопу гелію, що має перспективи у виробництві енергії, медичних дослідженнях, у системах охолодження квантових комп’ютерів та інших сферах. США отримують гелій-3 за рахунок розпаду тритію, який до недавнього часу мали у достатній кількості завдяки потужному ядерно-промисловому комплексу. Однак ці запаси останнім часом значним чином скоротились.

Між тим місячний грунт (реголіт), як вважається, має містити велику кількість (3He), який утворювався там внаслідок дії сонячного вітру. Збирання гелію-3 на Місяці ділять на кілька етапів, включно із вилученням грунту, сортуванням та розділенням.

У рамках першого етапу Interlune співпрацювала з виробником важкої промислової техніки Vermeer. До середини минулого року був створений та випробуваний прототип місячного комбайну трохи зменшених розмірів. Наразі розробники представили повноцінний прототип, створений з метою зниження тягового зусилля, енергоспоживання та пилу в порівнянні з традиційними методами копання траншей.

Очікується, що цей місячний комбайн буде вилучати до 100 метричних тонн реголіту на годину, працюючи безперервно. В Interlune заявляють, що активно розробляють та тестують ці та інші компоненти в умовах місячної гравітації та у своїй кріогенній лабораторії у штаб-квартирі компанії в Сіетлі. Терміни розробки передбачають, що пілотна установка зі збору гелію потрапить на Місяць до 2029 року після місії з перевірки концентрації гелію-3 у 2027 році.

Interlune вже уклала контракт зі своїм першим комерційним клієнтом, Maybell Quantum. Фірма квантових обчислень взяла на себе зобов’язання закупити тисячі літрів гелію-3 у рамках щорічного постачання з 2029 до 2035 року. Ізотоп буде використовуватись як паливо для рефрижераторів розчинення Maybell Quantum.

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Однак на шляху до цих амбітних планів необхідно вирішити низку ключових питань. Альтернативи, наприклад, синтез гелію-3 на Землі, залишаються недостатньо вивченими, але потенційно більш економічно ефективними. Промислове вилучення місячного реголіту ніколи не проводилось у реальних умовах. Це пов’язано із такими проблемами як екстремальні температури, низька гравітація та шкідливий для обладнання місячний пил.

Окрім цього міжнародні угоди щодо статусу Місяця від 1967 та 1979 років роблять видобуток місячного грунту суперечливим питанням. Чи можуть такі починання етично і стійко тривати, не порушуючи міжнародних рамок, залишається питанням, яке мають вирішити політики і глобальні зацікавлені гравці.

Джерело: Interlune; New Atlas

Розділ Технології виходить за підтримки

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