NASA відправить першу у світі ядерну місію на Марс до 2028 року

NASA офіційно оголосило про ядерну місію на Марс. Це буде “перший ядерний міжпланетний космічний апарат” під назвою “Space Reactor‑1 Freedom”. Агентство планує запустити його до кінця 2028 року.





Мета — продемонструвати “передове ядерне електричне рушіння у глибокому космосі” — концепція, яка залишалася вкрай невловимою, незважаючи на теоретичні переваги високої енергетичної ефективності та здатності долати величезні відстані.

“Ядерне електричне рушіння забезпечує надзвичайні можливості для ефективного транспортування маси у глибокому космосі та уможливлює місії з великою потужністю за межами Юпітера, де сонячні панелі неефективні”, — написало NASA.

Після досягнення Марса місія SR-1 Freedom розгорне три гелікоптери приблизно того самого розміру, що й революційний Ingenuity від NASA, який супроводжував ровер Perseverance у 2021 році, для “продовження дослідження” Червоної планети. Агентство покладає великі надії на свою ядерну місію.

“Місія закладе льотний досвід ядерного обладнання, встановить регуляторний та пусковий прецедент і активує промислову базу для майбутніх систем ядерної енергетики поділу у сферах рушіння, поверхневих та тривалих місій”, — йдеться у заяві NASA.

Цікаво, що місія перепрофілює елемент рушіння та живлення (PPE) від місячного Gateway — запропонованої космічної станції на орбіті Місяця, яку агентство офіційно поставило на паузу.





Ідея використання ядерного поділу для досягнення безлюдної планети існує щонайменше з 1950-х років. Але втілення яскравої концепції в реальність може виявитися складним завданням. По-перше, NASA потрібно буде роздобути збагачений уран, щоб дати своїй ракеті найкращі шанси на успіх, а це легше сказати, ніж зробити.

Якщо говорити просто, існує два основних типи ядерного рушіння, що розробляються. Ядерно-теплове рушіння (NTP) передбачає використання реактора поділу на урані для нагрівання надзвичайно холодного рідкого палива, наприклад запасу водню, та випуск гарячого газу через сопло для створення тяги.

Ядерний електричний ракетний двигун, як у місії NASA SR-1 Freedom, також передбачає розщеплення атомів за допомогою реактора, але використовує енергію для живлення іонного двигуна або іншого методу електричного рушіння. Принаймні на папері обидві системи є більш ефективними, ніж хімічні ракети, з точки зору питомого імпульсу, або тяги на одиницю палива. Вони також можуть забезпечувати рушіння там, де сонячні панелі вже неефективні через відстань до Сонця. Відчувається імпульс, що стоїть за ідеєю скоротити подорож до Марса вдвічі за допомогою ракет на ядерному паливі.

У 2023 році NASA підписало партнерство з Агентством перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) та Lockheed Martin для проєктування, будівництва та випробування системи ядерного рушіння в рамках амбітної програми під назвою “Демонстраційна ракета для гнучких цисмісячних операцій” (DRACO). Однак у червні 2025 року DARPA скасувало проєкт після короткого внутрішнього огляду та дійшло висновку, що теоретичні переваги у продуктивності можуть виявитися меншими, ніж очікувалося.

“Коли DRACO спочатку задумувався, це було до різкого зниження витрат на запуск, яке значною мірою зумовлене можливостями SpaceX та подальшим зниженням, яке пропонує Starship, якщо нам вдасться ввести його в експлуатацію”, — заявив заступник директора DARPA Роб МакГенрі у своєму виступі на той час.

Вартість запуску продовжує знижуватися, значною мірою завдяки SpaceX Ілона Маска.

“Це також ґрунтувалося на тогочасному аналізі, який показав, що ядерно-теплова тяга, ймовірно, є оптимальним рішенням для низки місій, пов’язаних із національною безпекою, а також для дослідження Сонячної системи. І в ході виконання цієї програми обидва ці припущення ставали дедалі слабшими”, — додав МакГенрі.

NASA серйозно налаштоване і на будівництво бази на Місяці. Після років розмов про місячні форпости у розмитих формулюваннях, керівництво агентства чітко включило постійну американську присутність на Місяці до дорожньої карти на найближче десятиліття, визначивши конкретні плани та терміни. Джаред Айзекман, який обіймає посаду адміністратора NASA з грудня, зобразив плани агентства як важливі кроки до заснування першого опорного пункту цивілізації на іншому світі.

“Буде еволюційний шлях до будівництва першого постійного наземного форпосту людства за межами Землі. Це той момент, коли ми всі повинні знову почати вірити — коли ідеї стають місіями, а наполеглива праця приносить результати, що змінюють світ. NASA колись змінило все, і ми зробимо це знову”, — сказав Айзекман у програмній промові, яка вітала повний зал представників аерокосмічних компаній, чиновників міжнародних космічних агентств і членів Конгресу.

Айзекман — мільярдер-підприємець, який двічі здійснив польоти на навколоземну орбіту на власно профінансованих місіях — також згадав про конкуренцію з Китаєм, назвавши його “реальним геополітичним суперником, який кидає виклик американському лідерству на висотах космосу”.

Китай заявив про плани висадити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року, тоді як програма NASA Artemis прагне повернути американських астронавтів на поверхню у 2028 році.

“Різниця між успіхом і невдачею вимірюватиметься місяцями, а не роками. Вони можуть встигнути раніше, а нещодавня історія свідчить, що ми можемо запізнитися”, — додав Айзекман.

Оновлені місячні плани з’являються приблизно за тиждень до того, як NASA сподівається запустити астронавтів навколо Місяця і назад — вперше з часів закінчення програми Apollo у 1972 році. Це місія Artemis II. Artemis III, у свою чергу, не здійснюватиме посадку, а залишиться на орбіті Землі — проте запуститься на рік раніше за попередній план. Ця місія буде присвячена відпрацюванню стикування корабля Orion з місячними посадковими модулями, які розробляють SpaceX і Blue Origin.





Джерело: Futurism